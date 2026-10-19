كوكب «بجواهر مرصعة»

تمكن علماء الفلك، باستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، من كشف بعض أسرار الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية يتميز بكثافة تشبه حلوى المارشميلو.

ويقع هذا الكوكب الذي يدعى WASP-17b، على بعد نحو 1300 سنة ضوئية، وتبلغ كتلته نحو 0.8 مرة من كتلة المشتري، لكنه يفوقه في الحجم بشكل كبير، ما يمنحه كثافة «فائقة الانتفاخ»، حسب «روسيا اليوم».



ويدور الكوكب قريباً جداً من نجمه المضيف، حيث يكمل مداره في أقل من أربعة أيام أرضية، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير. واستخدم الفريق تقنية جديدة تسمى «أوتار العبور» لرسم ملامح غلافه الجوي، ووجدوا أن الغلاف يتخذ شكل حلقة غير منتظمة، فيها انتفاخات بارزة شبهوها بـ«الجواهر المرصعة» على الحلقة.

وتمكنت تقنية «أوتار العبور» من تتبع الكوكب أثناء عبوره أمام نجمه، والتقاط الضوء من زوايا مختلفة حول حافة الغلاف الجوي. وبدلاً من اعتبار الغلاف الجوي دائرة متساوية، سمحت التقنية بتمييز التفاصيل المختلفة، ما أتاح فهماً أفضل لتوزيع «الجواهر» على الغلاف.

