سماعات عزل الضوضاء تمنع غثيان ما بعد الجراحة

كشفت دراسة طبية حديثة، عُرضت خلال الاجتماع السنوي لطب التخدير لعام 2026، عن حيلة بسيطة وغير متوقعة لتخفيف الغثيان والقيء بعد العمليات الجراحية، تتمثل في ارتداء المرضى لسماعات عزل الضوضاء أثناء خضوعهم للتخدير العام.

وأوضحت الدراسة أن غثيان ما بعد الجراحة يُعد من أكثر الآثار الجانبية المزعجة التي تؤخر تعافي المرضى وتزيد من فترات بقائهم في المستشفى.

ورغم غياب الوعي التام للمريض تحت تأثير التخدير، إلا أن الدماغ يستمر في معالجة الأصوات المحيطة في غرفة العمليات، والتي يعادل مستوى ضجيجها صوت مكنسة كهربائية، ما يسهم بشكل كبير في الشعور بالدوار والإعياء لاحقاً.

وأظهرت التجارب التي شملت 192 مريضاً أن ارتداء هذه السماعات أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بالغثيان بنسبة 32% مقارنة بمن لم يرتدوها.

ويؤكد الأطباء أن هذه الوسيلة البسيطة توفر حلاً فعالاً لتسريع التعافي وتخفيف معاناة المرضى، خاصة في العمليات الدقيقة، دون الحاجة لتناول المزيد من الأدوية.

