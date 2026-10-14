الرمال إلى هياكل صلبة

طوّر المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا تقنية جديدة تستخدم البكتيريا الحية كبديل مستدام للأسمنت التقليدي المعروف بانبعاثاته الكربونية الهائلة. تعتمد الفكرة على دمج بكتيريا معينة مع الرمال لتكوين بلورات كلسية دقيقة تعمل كـ «صمغ حيوي» يربط الحبيبات معاً لتكوين هياكل معمارية صلبة في درجة حرارة الغرفة دون الحاجة لأفران الحرق.

وقد نُشرت تفاصيل هذا الابتكار في دوريات علمية بارزة مثل «إن بي جي لاستدامة المواد» و«الذكاء المعماري»، و«تصميم التكنولوجيا الحيوية». وتشمل التقنية طريقتين: الأولى تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد لـ«حبر حيوي» يُغمر في محلول معدني ليتحجر تدريجياً، والثانية تعتمد على أذرع روبوتية لرش البكتيريا والرمال في طبقات متتالية.