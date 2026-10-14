«مصنع للذهب» في مجرة ​​درب التبانة

اكتشف فريق من الفلكيين الصينيين والأمريكيين توهجاً غامضاً عالي الطاقة في مجرة ​​درب التبانة قد يكون أول بقايا معروفة لـ«مصنع ذهب» كوني. وتشير صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، إلى أنه وفقاً للدراسة التي أجراها علماء من معهد فيزياء الطاقة العالية التابع لأكاديمية العلوم الصينية وجامعة نوتردام في الولايات المتحدة، قد يكون هذا «المصنع» تشكّل نتيجة اصطدام نجمين نيوترونيين، نتج عنه إنتاج الذهب والبلاتين واليورانيوم بكميات هائلة.

ويشير العلماء إلى أن اصطدام النجمين النيوترونيين أدى إلى قذف ذرات وسيل من النيوترونات، حسب «روسيا اليوم». امتصت الذرات هذه النيوترونات، ما أدى إلى تكوين أثقل العناصر في الكون، بما في ذلك الذهب والبلاتين واليورانيوم. وفي الوقت نفسه، انهارت بقايا النجمين وشكلت ثقباً أسود. وقد عجز علماء الفلك عن تفسير طبيعة هذا التوهج الغامض، الذي سبق أن رصدته تلسكوبات أشعة غاما التابعة لمرصد هيس الدولي في ناميبيا.

ويقع التوهج نفسه بعيداً جداً عن القرص الصالح للسكن في مجرتنا، وهو ما يتوافق مع نظرية ولادة نجمين نيوترونيين في مركز مجرة ​​درب التبانة، ودفعهما الانفجار إلى أطرافها، حيث اصطدما بعد ملايين السنين.

