إعادة 20 سلحفاة بحرية إلى المحيط

أعادت السلطات الإندونيسية في جزيرة بالي 20 سلحفاة بحرية خضراء محمية إلى المحيط، الثلاثاء، عقب العثور عليها ومصادرتها في قارب فارغ، يبدو أن مهربي الحياة البرية تركوه أثناء الفرار من مداهمة شرطية. وقد أجرى المسؤولون فحوصات نهائية للسلاحف في مركز لحماية الحياة البيئة في جزيرة سيرانجان، التي تعرف أيضاً بجزيرة السلاحف بجنوب بالي.

وكانت الشرطة البحرية في بالي قد أحبطت السبت الماضي محاولة لتهريب 22 سلحفاة بحرية خضراء في المياه قبالة جزيرة سيرانجان بعدما تلقت تقريراً من السكان يفيد بوجود نشاط مشتبه به لتهريب سلاحف بالمنطقة.

وتُعد السلاحف البحرية الخضراء من الأنواع المهددة بالانقراض، وتحظى بحماية القوانين الإندونيسية التي تحظر صيدها والاتجار بها.