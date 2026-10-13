1431 كيلوغراماً لأثقل يقطينة بالعالم

يبدو أن مزارع يقطين من ولاية رود آيلاند الأمريكية حطم الرقم القياسي العالمي لأثقل ثمرة يقطين، بعدما تجاوز وزن ثمرته العملاقة الرقم القياسي الحالي بنحو 300 رطل، حيث بلغ وزنها 3156 رطلاً (1431.6 كيلوغراماً).

ووزن رون والاس، من بلدة جرين بولاية رود آيلاند، ثمرته السبت خلال مسابقة في منطقة نيو إنجلاند، وينتظر حالياً تأكيد موسوعة جينيس للأرقام القياسية تحطيمه الرقم القياسي الذي سجله مزارع في إنجلترا قبل نحو أسبوع. وقال والاس إنه تواصل مع مسؤولي الموسوعة، الذين أكدوا أن إجراءات التحقق من رقمه القياسي تسير وفق الخطة.

وقال والاس في اتصال هاتفي الاثنين: «إنها ضخمة حقاً، وقد استمتعت بزراعتها».

وأدرجت موسوعة جينيس للأرقام القياسية ثمرة يقطين ضخمة تزن 2857 رطلاً (حوالي 1296 كيلوغراماً) باعتبارها الأثقل في العالم، بعد أن نجح المزارع البريطاني إيان باتون، من بلدة ليمينجتون، في زراعتها وتوثيق رقمها رسمياً في 3 أكتوبر.

ولم يرد مسؤولو موسوعة جينيس على طلب للتعليق.

ويأتي ظهور ثمرة اليقطين المرشحة لتحطيم الرقم القياسي في وقت يشارك فيه مزارعون من مختلف أنحاء العالم في مسابقات تُقام هذا الشهر، أملاً في تتويج ثمارهم بلقب الأضخم. وفي شمال كاليفورنيا، فاز مزارع من ولاية مينيسوتا يوم الاثنين بمسابقة سنوية بارزة للمرة الخامسة على التوالي.

