إنقاذ امرأة قضت 20 ساعة في عرض البحر

أعلن جهاز خفر السواحل اليوناني الاثنين إنقاذ امرأة يُعتقد بأنها قفزت من سفينة سياحية في البحر الأيوني نهاية الأسبوع، بعدما قضت 20 ساعة في المياه. وقعت الحادثة صباح الجمعة عندما كانت سفينة «أوديسي أوف ذي سيز» التابعة لشركة «رويال كاريبيان كروزز» تبحر جنوب غرب جزيرة زاكينثوس، بحسب خفر السواحل.

وقالت المرأة البالغة 44 عاماً والمتحدرة من السلفادور لاحقاً لعناصر الإنقاذ إنها قفزت لأنها «كانت تريد النزول»، وفق ما أفاد ناطق باسم خفر السواحل. وأضاف أنها «بقيت 20 ساعة في البحر».

وبعد تنبيه صدر صباح الجمعة، أُرسل قاربان تابعان لخفر السواحل ومروحية تابعة لسلاح البحرية إلى المنطقة فيما تم تغيير مسار سفن أخرى قريبة.

ورصدت سفينة شحن كانت تمر من المكان المرأة وهي في كامل وعيها بينما كانت تضع طوق نجاة في ساعة مبكرة من صباح السبت، قبل أن ينتشلها زورق تابع لخفر السواحل اليوناني.

ونُقلت إلى ميناء كاتاكولو ومنه إلى مستشفى في ميدنة بيرغوس القريبة للخضوع لاختبارات تشمل تقييماً نفسياً أمر مدعٍ عام محلي بإجرائه.

