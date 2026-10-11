«الأخوين» بمتحف في روما نوفمبر المقبل



أعلن وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي الانتهاء من أعمال ترميم لوحة «الأخوين»، إحدى أبرز روائع فن البورتريه في مصر خلال العصر الروماني، وذلك في إطار مشروع تعاون مصري-إيطالي شارك فيه فريق من المرممين المصريين والإيطاليين.

وقال الوزير فتحي، في مؤتمر صحفي عالمي شارك فيه السفير أجوستينو بالييزي سفير إيطاليا بالقاهرة، والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن هذا المشروع يعكس عمق علاقات التعاون الثقافي بين مصر وإيطاليا، ويبرز الدور المهم للتراث الثقافي في تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الشعوب

وأشار إلى أن ترميم بورتريه «الأخوين» يمثل نموذجاً متميزاً للتعاون الدولي في مجال صون ودراسة التراث الثقافي، بما أتاح تبادل الخبرات بين المتخصصين المصريين والإيطاليين، والاستفادة منها في ترميم هذا العمل الفني الاستثنائي والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه الأحد، فإنه من المقرر أن تسافر هذه اللوحة من مصر لأول مرة لعرضها في معرض مؤقت بمتحف «آرا باسيس» بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن معرض «قوة البورتريه.. مصر وروما: وجوه الفيوم»، والمقرر إقامته خلال الفترة من الخامس من نوفمبر المقبل وحتى الثاني من مايو 2027.

وتُعد لوحة «الأخوين» لوحة خشبية دائرية يبلغ قطرها نحو 62 سم، ولا يتجاوز سُمكها سنتيمتراً واحداً، ورُسمت باستخدام تقنية «الإنكوستيك»، التي تعتمد على مزج الأصباغ بالشمع المنصهر، وتصور شابين جنباً إلى جنب. وتتميز اللوحة بشكلها الدائري غير المعتاد، وحجمها الكبير، فضلاً عن تصوير شخصين معاً في تكوين فني واحد، وهو ما يجعلها نموذجاً استثنائياً بين بورتريهات الفيوم المعروفة.