التنفس المكثف يغير شبكات الدماغ

كشفت دراسة علمية جديدة، عُرضت خلال مؤتمر الكلية الأوروبية لعلم الأدوية النفسية والعصبية (ECNP) في ميونيخ، أن ممارسة تمارين التنفس المكثفة تقلل تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة تصل إلى 45%، وتُحدث تغييراً ملحوظاً في طريقة تواصل شبكات الدماغ معاً.

وأوضح الباحثون أن هذا التغيير يُدخل الشخص في حالة وعي مختلفة تشبه إلى حد كبير تأثير بعض المواد المخدرة؛ حيث أبلغ المشاركون في الدراسة عن شعور عميق بالسلام والاتصال بالكون، ورؤية خيالات ذهنية حية، وتغير في إدراكهم لأنفسهم.

وأكد العلماء أن هذه التجربة العميقة لا تَنتج فقط عن نقص الدم، بل ترتبط بتغيرات الاتصال داخل شبكة الدماغ المسؤولة عن التفكير والتأمل الذاتي.

وأشار فريق البحث إلى أن تقنيات التنفس هذه تمثل وسيلة قانونية ومجانية وخالية من الأدوية لدراسة حالات الوعي البشري.