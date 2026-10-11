ظاهرة الشفق القطبي ترسم لوحاتها الساحرة في سماء روسيا

تبادل سكان جنوب وشمال غرب روسيا مشاهد خلابة لظاهرة الشفق القطبي في السماء، بحسب «روسيا اليوم». ووثقت عدسات الكاميرا لراصدي الشفق مشاهد مذهلة لأضواء الشفق القطبي الخضراء والبنفسجية، التي أسدلت ستارها على السماء في العديد من المناطق الروسية وكأنها قصيدة صامتة من الضوء ليس كما نعرفه في الأيام العادية. ويظهر الشفق القطبي كونه ظاهرة طبيعية عندما تتفاعل الجسيمات القادمة من الشمس مع الغلاف الجوي للأرض فتولّد ألواناً، تسبح في الأفق، وتتحول في الليل إلى لوحة فنية أخاذة من لوحات جمال الكون. يشار إلى أن قطبي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي ينفردان بهذه الظاهرة، ويطلق عليها مسميات عدة، منها الفجر القطبي، والأضواء القطبية، وتتخذ الظاهرة عدداً متبايناً من الأشكال البصريّة.