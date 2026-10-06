مسابقة بطلها «أفضل نائم»

في اليابان، حيث يشتهر السكان بالعمل الدؤوب ويعانون من نقص في النوم، تنافس مجموعة من الأشخاص الذين أطلقوا على أنفسهم لقب «محترفي النوم» في مسابقة كان الفوز فيها يتطلب ببساطة الاستلقاء والاسترخاء والغرق في النوم بأسرع وقت ممكن.

وشارك العشرات في المسابقة التي أُطلق عليها اسم «مات رايس» نظمتها الاثنين في طوكيو شركة متخصصة في مستلزمات النوم.

وقد استلقى المشاركون، وهم مزودون بأجهزة استشعار لمراقبة النوم، في أجواء خافتة الإضاءة وعلى مراتب مريحة، بعضهم حمل ألعابه المحببة (أو دمى النوم)، وذلك وفق تعليمات بسيطة: النوم لمدة أقصاها 90 دقيقة. وكانت الجائزة المخصصة لأفضل «نائم» تزيد على مليوني ين (12645 دولاراً).

وقال المدير الإبداعي في شركة «كوالا سليب جابان» المنظمة للحدث ريتشيرو ناكاما لوكالة فرانس برس: «غالباً ما توصف اليابان بأنها بلد يعاني من نقص النوم، فالناس هنا يعملون بجد واجتهاد».

وأضاف «أعتقد أن تنظيم حدث كهذا يمكن أن يشجع الناس على النوم ويثير اهتماماً أكبر بموضوع النوم».

ويبدو أن البلاد بحاجة ماسة لذلك؛ فبحسب بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 2021، بلغ متوسط ساعات نوم اليابانيين 7 ساعات و24 دقيقة يومياً، وهو المعدل الأقل مقارنة بجميع الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.

ويعزو الخبراء ذلك بشكل خاص إلى ساعات العمل الطويلة، وفترات التنقل المرهقة، والحياة الليلية الصاخبة.

