عودة طاقم «كرو 12» من محطة الفضاء تؤجل للأربعاء

أرجئت عودة طاقم مهمة «كرو 12» من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض حتى الأربعاء المقبل على أقرب تقدير بسبب ظروف الطقس غير المناسبة، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) السبت.

وكان من المقرر أن تنفصل مركبة «كرو 12» وبين أفراد طاقمها رائدة الفضاء الفرنسية صوفي أدونو، الاثنين، عن محطة الفضاء الدولية التي مكث الطاقم فيها حوالي ثمانية أشهر، لكن ناسا أوضحت في بيان أنه «عقب مراجعة الأرصاد الجوية وحالة البحر في منطقة الهبوط قبالة سواحل كاليفورنيا» حدد موعد جديد الأربعاء المقبل على أقرب تقدير.

وكانت المركبة انطلقت في رحلتها في 13 فبراير وبقيت في المدار لمدة أطول مما كان مقرراً. وفي الثالث من سبتمبر، سجلت أدونو أطول مهمة في الفضاء بين الرواد الأوروبيين رجالاً ونساء، بتخطيها فترة 230 يوماً في المدار.



