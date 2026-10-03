"جوجل" تطلق قمراً صناعياً لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفضاء

أطلقت شركة «جوجل» أول قمر صناعي في إطار مشروع «صان كاتشر»، الذي يهدف إلى تطوير مراكز بيانات مدارية تعتمد على الطاقة الشمسية، واختبار تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفضاء.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القمر أُطلق الخميس من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا، ضمن مهمة «Transporter-18» التابعة لشركة «سبيس إكس».

وتهدف التجربة إلى اختبار قدرة رقائق الذكاء الاصطناعي على مقاومة الظروف القاسية في الفضاء، بما يشمل الإشعاع ودرجات الحرارة المتطرفة، وتقييم كفاءة تبريدها في بيئة خالية من الهواء.

ويسعى المشروع إلى تطوير قدرات حوسبة فضائية تقترب من مستويات مراكز البيانات الأرضية، بالاعتماد على الطاقة الشمسية، بما قد يمهد لإنشاء شبكات من الأقمار الصناعية المخصصة لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي.