«فزاعة عائمة» تضع حداً لكارثة غرق آلاف الطيور البحرية سنوياً

يغرق سنوياً نحو 95 ألف طائر بحري عن طريق الخطأ بعد علوقها في شباك الصيد قبالة سواحل أوروبا، وهي مشكلة عالمية تهدد أنواعاً عديدة من الطيور، ولحل هذه الأزمة كشفت دراسة حديثة نُشرت نتائجها في دورية «كونسيرفيشن ليترز» أن استخدام أدوات إبعاد بسيطة يمكن أن ينقذ هذه الطيور ويقلل من خطر اصطيادها العرضي بنحو الثلثين.

وابتكر علماء بريطانيون، بالتعاون مع صيادين محليين، «فزاعة عائمة» مزودة بعين دوارة توهم الطيور بالخطر وتمنعها من الغوص قرب الشباك، واختبروها جنباً إلى جنب مع طائرة ورقية مصممة على شكل طائر جارح.

وأثبتت التجارب الميدانية أن الفزاعات قللت صيد الطيور بنسبة 59%، في حين حققت الطائرات الورقية تراجعاً بنسبة 71%.