ظنتها قطعة زجاج عادية.. فكانت مفاجأتها عند المزاد صادمة





اشترت جيسيكا فينسنت، البالغة من العمر 43 عاماً، مزهرية زجاجية من متجر «غودويل» للسلع المستعملة خارج مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا الأميركية مقابل 3.99 دولار فقط، بعدما لفتها تصميمها وألوانها المتداخلة ووزنها الثقيل.

في البداية، اعتقدت فينسنت أنها مجرد قطعة جميلة يمكن وضعها في منزلها، لكنها لاحظت كلمتي «Murano» و«Italia» المحفورتين على قاعدتها. وبعد عودتها إلى المنزل، نشرت صورها في مجموعات متخصصة بفن الزجاج على «فيسبوك»، لتكتشف أن القطعة أكثر ندرة وقيمة مما توقعت.

أظهرت عمليات البحث أن المزهرية مصنوعة من زجاج مورانو الشهير، وأنها من إنتاج شركة فينيني (Venini) الإيطالية، وصممها المعماري الإيطالي المعروف كارلو سكاربا، الذي توفي عام 1978.

بعد ذلك تواصلت فينسنت مع دار مزادات «رايت» في شيكاغو، حيث أكد الخبراء ندرة القطعة وقيمتها. وفي 13 ديسمبر، بيعت المزهرية في مزاد علني مقابل 107,100 دولار، أي أكثر بنحو 26,850 مرة من سعر شرائها الأصلي.

وحصلت فينسنت على نحو 83,500 دولار من حصيلة البيع، بينما بلغت حصة دار المزادات نحو 23,600 دولار. أما المشتري فهو جامع تحف أوروبي بارز فضّل عدم الكشف عن هويته.

وتقول فينسنت إنها اعتادت منذ سنوات على زيارة متاجر السلع المستعملة ومبيعات المنازل مع والدتها، وكانت تحلم دائماً بالعثور على قطعة نادرة ذات قيمة استثنائية. وقد تحوّل حلمها هذه المرة إلى صفقة بلغت أكثر من 107 آلاف دولار، بدأت من رف متجر للسلع المستعملة وسعر لا يتجاوز 3.99 دولار.