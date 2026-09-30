اكتشاف عمل للموسيقار الألماني هومبردينك بعد أكثر من قرن على وفاته

عُثر في مدينة زيجبورج الألمانية على عمل موسيقي لمؤلف الأوبرا الألماني الشهير إنجلبرت هومبردينك (1854-1921)، وذلك بعد أكثر من قرن على وفاته.

ويعد هومبردينك أشهر أبناء المدينة، كما تعد أوبراه «هينزل وجريتل» واحدة من أكثر مؤلفات الأوبرا أداءً في العالم. والعمل المكتشف حديثاً يحمل اسم «ترنيمة مهد لعيد الميلاد». وقال المتحدث باسم المدينة، يان جيرول: «بالنسبة لعالم الموسيقى، فإن العثور على هذا العمل يمثل حدثاً استثنائياً».

وعُثر على العمل في مخطوطة من صفحة واحدة ظلت لفترة طويلة في حوزة إحدى العائلات. وكان لوتار فيته، أحد أحفاد هومبردينك من الجيل الثالث، قد تبرع بالمخطوطة قبل فترة إلى أرشيف مدينة زيجبورج لتضاف إلى مجموعة هومبردينك.

وقال كريستيان أوبر، مدير مركز الموسيقى في زيجبورج، إنه كان يتعين أولاً التحقق مما إذا كان هومبردينك قد استخدم الأغنية أو نشرها في سياق آخر. وشمل البحث مجموعات الأغاني الكثيرة التي ألّفها، إلى جانب عدد من مؤلفاته الخاصة بعيد الميلاد، من بينها «الطائر الأزرق» و«المعجزة» و«حلم عيد الميلاد للصبي الصغير».

وأضاف أوبر: «استغرق هذا التحقق بعض الوقت، وجاءت نتيجته سلبية، وبذلك تم التأكد من أن هذه الأغنية الخاصة بعيد الميلاد كانت بالفعل مجهولة حتى الآن».

كما أمكن تحديد ظروف تأليف العمل، إذ كان هومبردينك قد أعد الأغنية للمشاركة في «كتاب الأغاني الشعبية لجوقة الرجال»، لكن لم يتم أداؤها مطلقاً. و«ترنيمة مهد لعيد الميلاد» معالجة للأغنية الشهيرة «يوزيف، يوزيف العزيز»، إلا أن أوبر يرى أنه يمكن اعتبارها مؤلفاً مستقلاً لهومبردينك، بعدما أعاد توزيعها لأربعة أصوات لجوقة الرجال.

