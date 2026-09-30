نصف مليار دولار لقاء لوحات لفان غوخ وسيزان

يعرض مزاد علني نحو 12 لوحة من أعمال الفنانين الانطباعيين وما بعد الانطباعيين، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو نصف مليار دولار، بعد أن ظلت لعقود بعيدة عن الأنظار ضمن مجموعة خاصة شهيرة في أمريكا الجنوبية.

وقالت دار «سوثبيز» للمزادات، الأربعاء، إن أعمالاً لفنسنت فان غوخ وبول سيزان من المتوقع أن تحطم أرقاماً قياسية لهذين الفنانين خلال المزاد المقرر في نيويورك يوم 18 نوفمبر. وإذا حدث ذلك، فسيكون ذلك أحدث مؤشر على أن جامعي الأعمال الفنية فاحشي الثراء يسعون في أوقات عدم اليقين إلى تأمين ثرواتهم عبر اقتناء الأعمال الفنية الراقية.



وتأتي اللوحات من مجموعة جمعتها الراحلة نيللي أرييتا دي بلاكييه، وهي جامعة أعمال فنية أرجنتينية، وزوجها قطب صناعة السكر كارلوس بيدرو بلاكييه، ويبيعها أبناؤهما.



وتشمل المجموعة لوحة المناظر الطبيعية لفان غوخ «شجرة الكستناء المزهرة» التي تقدر قيمتها بـ180 مليون دولار، ولوحة «أرلكان» لبول سيزان التي يقدر سعرها بـ120 مليون دولار. ولم تُعرض أي من اللوحتين أمام الجمهور منذ نصف قرن.

وقالت هيلينا نيومان، رئيسة قسم الفن الانطباعي والفن الحديث في «سوثبيز»، إن المجموعة تشبه «متحف أورسيه مصغراً»، في إشارة إلى المتحف الباريسي الذي يضم واحدة من أعظم مجموعات الأعمال الانطباعية وما بعد الانطباعية في العالم.

وأضافت: «خلال أكثر من 30 عاماً أمضيتها في العمل في سوثبيز، لم تتح لي قط فرصة التعامل مع مجموعة تتمتع بهذا المستوى من حيث المحتوى والقيمة».