عقار واعد يكافح الشيخوخة

نجح العلماء في تطوير عقار تجريبي يسمى «991» أظهر قدرة على إطالة عمر الخميرة والديدان وذباب الفاكهة بنسبة تصل إلى 25%، في خطوة تقربهم من تطوير أدوية قد تبطئ مستقبلاً بعض آثار الشيخوخة لدى الإنسان.

ويعمل العقار على تنشيط بروتين «AMPK» الذي يضطلع بدور محوري في تنظيم الطاقة داخل الخلايا، إذ يؤدي وظيفة أشبه بـ«مقياس وقود» يرصد مستويات الطاقة ويحفز الخلايا على الحفاظ عليها عند محدودية الموارد، كما في حالات الصيام أو ممارسة الرياضة، حسب «روسيا اليوم».

وأظهرت التجارب أن التنشيط المباشر لـ«AMPK» بواسطة العقار أفضى إلى إطالة عمر ثلاثة كائنات متباعدة تطورياً: خميرة الانشطار، والديدان الأسطوانية، وذباب الفاكهة. واعتبر الباحثون أن نجاح التجربة لدى هذه الكائنات يشجع على اختبار العقار لدى الثدييات، إذ يخطط الفريق لدراسة تأثيره لدى الفئران.