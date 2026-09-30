الذكاء الاصطناعي يؤثر على ذاكرة الإنسان

كشفت دراسة جديدة أن ملخصات الذكاء الاصطناعي قد لا تكتفي بتقديم معلومات غير دقيقة، بل يمكن أن تؤثر أيضاً في ذاكرة الأشخاص وتجعلهم يتذكرون أحداثاً بصورة مختلفة عما شاهدوه فعلياً. وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من المركز الطبي بجامعة جورج تاون، أن الأخطاء الواردة في الملخصات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي يمكن أن تدفع الأشخاص إلى تبني معلومات غير صحيحة، حتى عندما يكونون قد شاهدوا الحدث الأصلي بأنفسهم، حسب «روسيا اليوم».

وفي البداية، اختبر الباحثون قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على تلخيص المعلومات، ووجدوا أنها أغفلت نحو 51.6% من التفاصيل المهمة الواردة في المحتوى الأصلي، مع اختلاف النماذج وأوامر التشغيل المستخدمة.

ولمعرفة تأثير هذه الأخطاء في الذاكرة، شاهد 331 مشاركاً مقطعاً رسومياً يظهر سيارة تقترب من تقاطع طرق، قبل أن تنعطف وتصدم أحد المشاة أثناء عبوره الطريق. وبعد مرور 24 إلى 48 ساعة، قدم الباحثون للمشاركين ملخصاً للواقعة أعده الذكاء الاصطناعي، وكان إما دقيقاً أو يتضمن تفصيلاً واحداً خاطئاً.

وطلب من المشاركين بعد ذلك تذكر تفاصيل الحادث وتحديد الطرف المخطئ. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين قرأوا الملخص المضلل كانوا أقل قدرة على تذكر الواقعة بصورة صحيحة.

ولم يختلف هذا التأثير بحسب اعتقاد المشاركين أن الملخص أعده الذكاء الاصطناعي أو إنسان، كما لم يرتبط بدرجة ثقتهم في الذكاء الاصطناعي أو مدى معرفتهم بهذه التقنية. وأشار الباحثون إلى أن النتائج تكتسب أهمية خاصة مع توسع استخدام ملخصات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، بما في ذلك مراجعة لقطات الفيديو الخاصة بالشرطة، محذرين من أن خطأ غير مقصود في الملخص قد يؤثر في ذاكرة الأشخاص وفهمهم للوقائع.

