مناورة ناجحة لـ«جوس» قرب الأرض

نجحت مركبة «جوس» التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في تنفيذ تحليق قريب من الأرض، مستفيدة من جاذبيتها لتعديل مسارها باتجاه المشتري وزيادة سرعتها بنحو 3.5 كيلومترات في الثانية. وأفادت الوكالة بأن المركبة حلقت على ارتفاع يقارب 8640 كيلومتراً فوق المحيط الهندي، والتقطت صوراً خلال هذه المناورة، تمهيداً لوصولها إلى المشتري في يوليو 2031 لدراسة أقمار غانيميد وأوروبا وكاليستو وبيئاتها الجليدية.

وتُعد مهمة «جوس» من أبرز المهمات الأوروبية لاستكشاف الكواكب الخارجية، إذ ستسعى المركبة إلى دراسة أقمار المشتري الجليدية، التي يُعتقد أنها قد تحتوي على محيطات من المياه السائلة تحت أسطحها المتجمدة. ومن المتوقع أن تساعد البيانات التي تجمعها المركبة العلماء في فهم طبيعة هذه العوالم وإمكان وجود بيئات ملائمة للحياة خارج الأرض.

