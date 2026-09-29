مهمة مستحيلة.. كيف تنقل الصين شفرات توربينات الرياح العملاقة؟

في مشهد يحبس الأنفاس، أظهر مقطع فيديو من الصين عملية نقل شفرة ضخمة لأحد توربينات الرياح عبر طريق جبلي ضيق ومتعرج، في استعراض لافت للتقنيات المستخدمة لنقل هذه المعدات العملاقة إلى مواقعها في المناطق الجبلية.

ويُظهر الفيديو، الذي نشرته قناة CGTN الصينية الناطقة بالإنجليزية، شفرة توربين رياح يبلغ طولها نحو 118 متراً ويصل وزنها إلى 40 طناً، وهي محمولة على شاحنة تسير ببطء عبر طريق ترابي ضيق في مقاطعة هونان وسط الصين.

وتكمن الصعوبة الأكبر في هذه العملية في طول الشفرة الهائل، إذ كان عليها اجتياز منعطفات حادة وضيقة لا تترك مساحة كبيرة للمناورة، لكن مهندسي النقل الصينيين استخدموا تقنية تسمح بإمالة الشفرة إلى أعلى بزاوية تصل إلى 60 درجة، ما يجعل من الممكن رفع طرفها أثناء عبور المنعطفات وتجنب الاصطدام بالعوائق الجانبية.

توربينات تتجاوز ارتفاع ناطحات السحاب

وتكشف هذه العملية حجم التحدي اللوجستي المرتبط بنقل توربينات الرياح الحديثة، التي أصبحت من أضخم المنشآت التي تُنقل براً.

ويزيد متوسط ارتفاع معظم توربينات الرياح في الولايات المتحدة على 97 متراً، أي أنها تتجاوز ارتفاع تمثال الحرية، فيما يتخطى متوسط طول الشفرات 64 متراً.

وتزداد صعوبة عمليات النقل في الصين تحديداً بسبب إقامة العديد من مزارع الرياح في مناطق جبلية ومرتفعة، ما يفرض على فرق النقل التعامل مع طرق شديدة الانحدار ومنعطفات ضيقة.

ليست المرة الأولى

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الصين هذه الطريقة لنقل شفرات توربينات الرياح العملاقة.

ففي عام 2023، نُقلت شفرات يبلغ طول الواحدة منها نحو 75 متراً عبر طريق جبلي ضيق في مقاطعة سيتشوان، قبل وصولها إلى مزرعة جينيانغ لطاقة الرياح، التابعة لمشروع "المضائق الثلاثة جينيانغ لطاقة الرياح".

وأقيمت تلك التوربينات على ارتفاع يقارب 3500 متر فوق سطح البحر، في واحدة من أكثر البيئات تحدياً لمشروعات طاقة الرياح.

لكن هذا الارتفاع لا يمثل الرقم القياسي في الصين، إذ يوجد توربين رياح عامل في منطقة التبت ذاتية الحكم على ارتفاع يبلغ نحو 5370 متراً فوق سطح البحر، ويُعد الأعلى ارتفاعاً من نوعه في العالم.

الصين توسع حضورها في الطاقة المتجددة

وتأتي هذه المشروعات ضمن توسع الصين في قطاع الطاقة المتجددة وسعيها إلى تقليل اعتمادها على الفحم.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن الصين ستستحوذ، خلال الفترة التي بدأت في 2024 وتستمر حتى 2030، على ما يقرب من 60% من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة الجديدة التي ستُركب حول العالم.

وبينما تبدو شفرات توربينات الرياح ضخمة ومثيرة للإعجاب عند رؤيتها مكتملة، يكشف مشهد نقلها عبر الطرق الجبلية أن الوصول بها إلى مواقع تركيبها يمثل في حد ذاته تحدياً هندسياً ولوجستياً لا يقل إثارة عن تشغيلها.

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