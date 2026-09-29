5 عروض جديدة في مهرجان دبي للكوميديا

يستعدّ مهرجان دبي للكوميديا لإثراء أجواء شهر أكتوبر، بجرعة مضاعفة من الضحك والمرح، مع الكشف عن 5 عروض جديدة ضمن نسخته لعام 2026. وتتنوع الإضافات بين المواهب الإماراتية الصاعدة، ونجوم الستاند أب المحليين والعالميين، إلى جانب العروض التفاعلية باللغة العربية، والكوميديا المستوحاة من مواقف حقيقية، لتقدم للجمهور تجربة استثنائية، تجمع بين أساليب وقوالب كوميدية مختلفة.



وتنضم العروض الجديدة إلى برنامج استثنائي، مع قائمة بأهم الأسماء الكوميدية البارزة، من بينها جون أشقر، ونخبة من فناني الكويت في مسرحية مهندس الذوق العام، والثنائي الكوميدي هديل ومها، وعماد كعدي، وماريو باسيل، وشادي مارون، وألين أحمر، ورضوان بوغرابة ونهى بشير.

بالإضافة إلى «مو غيليغان»، «وفِر داس»، و«جيمي ليفر»، و«منّور فاروقي»، و«أميت تاندون»، و«شين تود»، و«ألكسندر ميركول». كما تتضمن قائمة نجوم المهرجان كذلك «رافي باستوس»، و«كاثرين رايان»، و«زارنا غارغ»، و«نيما ناز»، وعباس بخاري و«إنيسا أماني» و«دانيال فرنانديز»، وعرض «كينغز آند كوينز أوف كوميدي» و«نينو أريال» وأبز علي، ونهى بشير و«كريس فيد».

والعروض الخمسة الجديدة التي تضاف إلى القائمة، وتقام في نادي «بيبروني»، تتضمن عرضاً يقدمه أسطورة الكوميديا أحمد أحمد 9 أكتوبر، حيث يطلّ صاحب المسيرة الممتدة لـ 30 عاماً في عالم الكوميديا، وأحد مؤسسي جولة «أكسيس أوف إيفل»، على جمهوره برفقة مجموعة مميزة، تضم «براندون جونسون»، و«شون فواز»، و«بارني ريفيرا»، بالإضافة إلى نجوم الإمارات عمرو العسال ونهى، في أمسية تجمع بين عروض الستاند أب وسرد القصص والمواقف الكوميدية التي لا تنسى.



ويأتي عرض «بيتش ذيم بيرفكت» من 9 حتى 15 أكتوبر بفكرة مختلفة تماماً، إذ يضع الأصدقاء غير المرتبطين في دائرة الضوء، ليتولى أصدقاؤهم مهمة تقديمهم أمام الجمهور، والترويج لهم بوصفهم «شريك الحياة المثالي». كما يفتح العرض المجال أمام الجميع لمشاركة أطرف تجارب التعارف وأكثرها إحراجاً وفشلاً. وبين تفاعل الجمهور والاعترافات غير المتوقعة، تحمل كل أمسية مفاجآت ومواقف جديدة، تجعل كل تجربة فريدة من نوعها.

ويعتلي الجيل الصاعد من نجوم الكوميديا في دولة الإمارات خشبة المسرح 10 أكتوبر، حيث يتنافس المشاركون في مسابقة «شورت + سويت كوميدي جونيور فاينال»، ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً للفوز باللقب لعام 2026. وبعد رحلة حافلة بالمنافسة، وصولاً إلى النهائيات، يقدم المتأهلون أفضل ما لديهم في فرصة أخيرة لإبهار الجمهور وإضحاكه، ضمن أمسية تحتفي بأبرز المواهب الشابة الواعدة في المشهد الكوميدي المحلي.



تواصل المواهب الكوميدية المحلية في 11 أكتوبر تألقها في «شورت + سويت كوميدي فاينال»، الذي يجمع نخبة من أبرز الكوميديين المقيمين في دولة الإمارات ممن تأهلوا إلى الجولة الحاسمة، بعد موسم حافل بالمنافسات. ويتنافس المتأهلون للتتويج بلقب أول بطل لمسابقة «شورت + سويت كوميدي دبي»، في أمسية حافلة بالتشويق وعروض الستاند أب سريعة الإيقاع، تُبرز تنوع الأصوات والأساليب الكوميدية التي تثري الساحة المحلية.



ولعشاق الكوميديا العربية، يضع عرض «شيل ومشي» 16 أكتوبر المقبل، الجمهور في قلب التجربة، حيث يحوّل الثنائي أحمد سيف وبن صويلح حواراتهما والأسئلة المتبادلة مع الحضور إلى مواقف كوميدية وليدة اللحظة. يعتمد العرض على التفاعل المباشر، بعيداً عن أي سيناريو مسبق، ليفتح الباب أمام الكثير من المفاجآت، ويضمن تجربة فريدة لا تكرر نفسها.



ويجمع مهرجان دبي للكوميديا، بالتعاون مع نادي «بيبروني» للكوميديا، نخبة من المواهب في أمسية حافلة بعروض الستاند أب الكوميدي، من 12 حتى 18 أكتوبر، حيث يعتلي المسرح ثلاثة كوميديين يتألق كل منهم بأسلوبه المتفرد، في عرض يمزج بين المواقف الذكية، وسرد القصص بعفوية وصراحة، والتفاعل المباشر مع الحضور. وتضم القائمة الكوميدية والممثلة والكاتبة الأمريكية من أصل عراقي ريم عيدان، إلى جانب «لوري دوغلاس» و«دينارا كيري»، ليقدّم الثلاثي رؤيته الكوميدية الخاصة حول الحياة، والثقافة، وتفاصيل العلاقات والمواقف اليومية التي تتحول على المسرح إلى جرعات مكثفة من الضحك.