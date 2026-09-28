بقايا سفينة غارقة قبل 142 عاماً

كشفت عاصفة شمالية شرقية قوية ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة عن أجزاء من حطام سفينة تاريخية يُعتقد أنها تعود إلى سفينة «وارن سوير» التي تحطمت قبالة جزيرة نانتوكيت بولاية ماساتشوستس قبل 142 عاماً، حسب «ديلي ميل».

وعُثر على البقايا في منطقة قريبة من الموقع الذي ظهرت فيه أجزاء من السفينة نفسها خلال عامي 2022 و2023، ما دفع خبراء آثار بحرية إلى ترجيح ارتباطها بـ«وارن سوير».

ومع ذلك، لم يتم تأكيد هوية الجزء الذي ظهر خلال العاصفة الأخيرة بشكل نهائي حتى الآن. وكانت «وارن سوير»، وهي سفينة شراعية خشبية بثلاثة صوارٍ، في طريقها من نيو أورلينز إلى بوسطن محملة بـ1,115 بالة من القطن ونحو 28 طناً من الحديد الخردة، عندما تحطمت قرب شاطئ مياكومت في 22 ديسمبر 1884 بسبب الأحوال الجوية العاصفة.



