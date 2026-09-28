الذهب هدية للمواليد الجدد في الهند

وزعت السلطات في ولاية تاميل نادو الهندية، الاثنين، خاتماً ذهبياً مجانياً على المواليد الجدد في المستشفيات الحكومية، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة في نظام الرعاية الصحية العامة.

وبموجب هذه المبادرة التي أطلقها «فيجاي»، الممثل الذي أصبح رئيس حكومة الولاية، يحق لجميع المواليد في مرافق الصحة العامة بالولاية الحصول على خاتم ذهبي.

ويحظى الذهب بأهمية كبيرة في المجتمع الهندي، إذ يبرز بقوة في حفلات الزفاف والمراسم الدينية، ويُنظر إليه باعتباره من الأصول الآمنة لحفظ الثروة وتوارثها عبر الأجيال.

وقالت أمّ، فضّلت عدم كشف هويتها، في مستشفى حكومي بمنطقة مادوراي في الولاية: «سيمنح الخاتم الذهبي الطفل شيئاً قيّماً يحتفظ به للسنوات القادمة».

وكانت هذه المرأة من بين عشرات الأمهات اللواتي كن يحملن مواليدهن الجدد ويقفن في طابور للحصول على الهدية.

وقالت والدة أخرى تدعى ستيلا ماري لوكالة فرانس برس: «أشعر بأن هذه المبادرة تحمل طابعاً شخصياً».

ويقول المسؤولون إن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على رعاية الأمهات والمواليد الجدد، مع تعزيز الثقة في مؤسسات الرعاية الصحية العامة في هذه الولاية الجنوبية البالغ عدد سكانها أكثر من 72 مليون نسمة.

وتستند مبادرة الخاتم الذهبي المعروف باسم برنامج «ثايمامان» (الخال)، إلى المكانة الخاصة لخال الطفل، الذي يُتوقع منه غالباً أن يؤدي دوراً رئيسياً في محطات الحياة الأسرية ومناسباتها الاحتفالية.كما تستفيد المبادرة من شغف الهنود بالذهب.

فبالنسبة للعديد من النساء، ولا سيما في المناطق الريفية، يمكن أن تشكل الحلى الذهبية وسيلة لتوفير الأمان المالي الشخصي.

والهند من أكبر مستهلكي الذهب في العالم. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، بلغت قيمة الطلب على المعدن في هذا البلد 25 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.