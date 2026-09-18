أغلق هاتفك 15 دقيقة.. هذه الدولة تكافئ مواطنيها مقابل القراءة

في مبادرة لافتة لتشجيع القراءة ومواجهة تراجع مدى الانتباه، أطلقت سنغافورة برنامجا وطنيا يكافئ المواطنين ماليا مقابل تخصيص 15 دقيقة يوميا لقراءة الكتب.

في وقت تتزايد فيه شعبية المحتوى الرقمي القصير وتتراجع فيه عادات القراءة المطوّلة، قررت سنغافورة اتخاذ خطوة غير تقليدية عبر تحفيز الناس على ترك هواتفهم جانبا والعودة إلى الكتب مقابل مكافآت مالية.

وأطلق مجلس المكتبة الوطنية في سنغافورة (NLB) حملة ReadSG، وهي برنامج وطني يمتد لخمس سنوات، ويهدف إلى ترسيخ عادة القراءة وتشجيع السكان على تخصيص وقت يومي للقراءة.

15 دقيقة فقط.. والمكافأة عملات افتراضية

تعتمد المبادرة على فكرة بسيطة، إذ يتعين على المشاركين قراءة كتاب أو أي محتوى مؤهل لمدة 15 دقيقة على الأقل يوميا، ثم تسجيل جلسة القراءة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج.

وبمجرد إتمام جلسة القراءة، يحصل المشارك على 20 عملة افتراضية، مع السماح بتسجيل جلسة مؤهلة واحدة فقط يوميا.

وعند جمع عدد كافٍ من العملات، يمكن تحويلها إلى مكافآت نقدية، إذ تعادل 1000 عملة افتراضية دولارا سنغافوريا واحدا، أي نحو 0.80 دولار أمريكي.

وبذلك يحتاج القارئ إلى الالتزام بالبرنامج لمدة 50 يوما تقريبا للحصول على دولار سنغافوري واحد.

لماذا تدفع سنغافورة الناس إلى القراءة؟

لا يبدو أن الهدف من البرنامج هو توفير مصدر دخل للمواطنين، فالقيمة المالية للمكافآت محدودة للغاية، وإنما تسعى الحكومة إلى استخدام الحافز المالي كوسيلة لتشجيع الناس على بناء عادة قراءة منتظمة.

وتأتي المبادرة في ظل مخاوف متزايدة بشأن تقلص فترات التركيز نتيجة الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي القصير، مثل مقاطع الفيديو والمنشورات السريعة التي يمكن استهلاكها خلال ثوانٍ.

وأظهرت دراسة عادات القراءة الوطنية في سنغافورة لعام 2024 تحولا نحو المحتوى القصير والسهل التصفح، على حساب القراءة المطوّلة التي تتطلب تركيزا مستمرا.

القراءة لمواجهة عصر المحتوى السريع

يرى مجلس المكتبة الوطنية أن القراءة المطوّلة لا تقتصر فوائدها على اكتساب المعلومات، بل تساعد أيضا في تنمية التفكير النقدي، وفهم وجهات النظر المختلفة، وتعزيز الخيال والقدرة على التعامل مع عالم أكثر تعقيدا.

وقالت ميليسا تام، رئيسة مجلس المكتبة الوطنية، إن المحتوى القصير يساعد الناس على البقاء على اطلاع، بينما تسهم القراءة المطوّلة في تعزيز الانتباه والتفكير النقدي والخيال.

وتسعى سنغافورة من خلال ReadSG إلى بناء مجتمع أكثر ارتباطا بالقراءة، بحيث يصبح تخصيص دقائق يومية للكتب عادة ثابتة، لا نشاطا عابرا.

المال ليس الهدف.. بل بداية العادة

ورغم أن المكافآت المالية تبدو رمزية، فإنها تعكس فكرة البرنامج الأساسية، استخدام حافز بسيط لدفع الناس إلى تغيير سلوك يومي.

فالمشارك لن يصبح ثريا من قراءة الكتب، لكنه قد يكتسب شيئا أكثر استدامة وهي عادة القراءة نفسها.