يستغيث بالشرطة خوفاً من أيائل ظنها دبّاً مفترساً

أثار صوت زئير مرتفع ذُعر أحد المتنزهين في جبال الألب قرب مدينة بادهيندلانج الألمانية، حيث ظن الرجل أن دباً يطارده. وعلى الفور اتصل الشخص المتنزِّه بالشرطة عبر رقم الطوارئ، حسبما أفادت الشرطة في المدينة الواقعة أقصى جنوب ألمانيا بالقرب من الحدود مع النمسا.

غير أن الشرطة أوضحت أن الصوت لم يكن صادراً من حيوان مفترس كما ظن الشخص المتنزِّه، وإنما بأيائل تبحث عن إناث، حيث يحل موسم التزاوج لدى الأيائل في فصل الخريف.

وقالت الشرطة إن صوت الزئير المميز كان مسموعاً بوضوح حتى أثناء مكالمة الشخص المتنزه. وأضافت أنها طمأنته حتى أدرك أخيراً أنه لا يواجه أي خطر، وتمكّن بعد ذلك من المرور بجوار الأيائل مع الحفاظ على مسافة آمنة.