تحذير عاجل.. هل يهدد الذكاء الاصطناعي مستقبل الرياضيات؟

حذّر 25 من حملة جائزة "ميدالية فيلدز" التي تعد أرفع تكريم في مجال الرياضيات أمس الجمعة، في رسالة من أن تسابق شركات الذكاء الاصطناعي لحل مسائل رياضية شهيرة يهدد بإلحاق ضرر دائم بهذا المجال.

وتأتي رسالتهم المشتركة والتحذيرية التي حملت تواقيع علماء بارزين، من بينهم تيرينس تاو، بعد أيام من إعلان شركة "أوبن آيه آي" عن حل إحدى "مسائل جائزة الألفية" التي استعصت على علماء الرياضيات لأجيال.

وأشارت الرسالة إلى أن أهداف شركات الذكاء الاصطناعي وأهداف مجتمع الرياضيات "غير متوافقة إلى حد كبير"، مؤكدة أن هذا التوجه يشكل "تهديدا عاما للعمل الفكري".

ويمثل الموقعون الـ25 على الرسالة حقبة زمنية تمتد لنحو خمسة عقود من تاريخ جائزة "ميدالية فيلدز"، بدءا من بيير ديلين الذي فاز بها عام 1978 ووصولا إلى يو دينغ الذي نال التكريم هذا العام.

وقال العلماء إن هناك نظاما معينا يتعلق بالمسائل، حيث يتم طرحها بهدف مساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم. أضافوا أن "حل المسائل ليس سوى أداة ووسيلة لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الفهم النظري"، مشيرين إلى أن هذه العمليات "تستغرق وقتا دائما وتستند إلى التفاعل البشري".

وأوضحت الرسالة أن السؤال يكمن في "كيفية ضمان ألا نغفل، في ظل تغيير الذكاء الاصطناعي لطرق إنجاز العمل، ما كان من المفترض أن يحققه هذا العمل".

وشددوا على ضرورة معالجة هذه القضايا بشكل عاجل، سواء داخل المجتمع الرياضي أو من قبل الشركات التي تطور هذه التقنيات، أو على نطاق أوسع من قبل المجتمع.

وتأتي هذه الرسالة عقب إعلان "أوبن آيه آي" الثلاثاء أن أحد نماذجها غير المطروحة نجح في حل مسألة "نافييه-ستوكس"، وهي واحدة من مسائل جائزة الألفية السبع، بعد عملية استغرقت 88 ساعة بمشاركة آلاف من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين عملوا بشكل متواز.