لوحات ثمينة تختفي من متحف فرنسي

قالت الشرطة الفرنسية إن لوحات ثمينة تعود للفنان الفرنسي بيير أوجست رينوار سرقت صباح أمس من متحف في ريفييرا الفرنسية، ويبحث المحققون عن اللصوص المشتبه بهم.

وذكر بريان ماسو عمدة البلدة في بيان لوسائل الإعلام الفرنسية أن كاميرات المراقبة رصدت لصوصاً يدخلون متحف رينوار في كاني-سور-مير ويسرقون أربع لوحات تبلغ قيمتها ملايين اليورو.وأضاف البيان أن اللصوص أسقطوا إحدى اللوحات لدى فرارهم.

وأكد مسؤول في إدارة الشرطة الإقليمية وقوع السرقة والبحث عن المشتبه بهم، وقال إن التحقيق جارٍ.

ولم يتمكن المسؤول، الذي لم يكن مخولاً بالكشف عن اسمه وفقاً لسياسة الشرطة، من تأكيد قيمة اللوحات المسروقة.

وجاءت السرقة بعد العملية المذهلة لسرقة جواهر تاج من متحف اللوفر في باريس العام الماضي.

ويقع متحف رينوار في آخر منزل سكنه بيير أوجست رينوار، حيث عاش قبل وفاته في 1919. ويعد المتحف أشهر معلم في كاني-سور-مير، الواقعة بين كان ونيس على ساحل البحر الأبيض المتوسط.