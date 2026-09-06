الاحتباس الحراري يهدد «رئة الكوكب»

أكدت الأمم المتحدة أن إبقاء الاحتباس الحراري ضمن حدود 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية بات أمراً متعذراً، مع توقع تجاوز هذا الحد خلال السنوات المقبلة. وسيتم تجاوز هذه العتبة بحلول عام 2030. وتبلغ درجة حرارة الأرض حالياً نحو 1.4 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وتظهر عواقب ذلك في مناطق كثيرة، حيث يهدد الجفاف المحاصيل الزراعية، وتزداد حرائق الغابات في جنوب أوروبا، وتذوب الأنهار الجليدية بوتيرة متسارعة، بينما يسجل المحيط أرقاماً قياسية جديدة في درجات الحرارة. وتضاف إلى ذلك ظاهرة «النينيو»، وهي ظاهرة طبيعية ترفع درجات الحرارة مؤقتاً وتؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر.

ويتمثل الخطر الأكبر في ظهور نقاط اللاعودة، ومنها ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند وأنتاركتيكا، وتحول غابات الأمازون من «رئة الكوكب» إلى مصدر للكربون. لكن الفرص لا تزال قائمة، ونحتاج إلى خفض الانبعاثات، واستعادة النظم البيئية، وتطوير تقنيات لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

ولن يتطلب ذلك خفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 فحسب، بل سيستلزم أيضاً استخلاص غيغاطن واحد من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. وتشمل الأساليب المطروحة وسائل طبيعية، مثل زراعة الغابات واستعادة الطبيعة، وأخرى تكنولوجية، مثل تجوية الصخور وقلونة المحيطات.