مصر.. الحكم بالإعدام على سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى

قضت محكمة مصرية بإعدام المذيعة التلفزيونية السابقة سارة خليفة و12 شخصا آخرين لإدانتهم بصناعة مواد مخدرة والاتجار بها، في القضية التي عُرفت باسم "المخدرات الكبرى"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت.

وأوردت صحيفة الأهرام "قضت محكمة جنايات القاهرة... بمعاقبة المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهما آخرين، بالإعدام شنقا، بتهم تكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص".

وأتى النطق بالحكم بعدما أحالت المحكمة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية "لاستطلاع الرأي الشرعي"، وهو إجراء يقتضيه القانون المصري.

وأوردت وسائل إعلام محلية أخرى، منها صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، معلومات مماثلة.

ويبقى الحكم قابلا للاستئناف.

وخليفة (39 عاما)، كانت مذيعة تلفزيونية، من أشهر برامجها "مهمة صعبة" عبر قناة "المحور" الخاصة، الذي تناول قضايا أمنية وجنائية.

وقدمت برامج عبر منصات على الانترنت. ويعود الفيديو الأخير عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب" إلى عامين.

ويحظى حسابها على منصة انستغرام بأكثر من مليوني متابع.

كما تملك خليفة مركزا للتجميل وشركة إنتاج لتنظيم الحفلات والفعاليات.

وبدأت الملاحقات في القضية العام الماضي، وشملت خليفة و27 شخصا بينهم شقيقها وثلاثة آخرين من أسرة واحدة.

ووجّهت إلى الموقوفين تهم "تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الإتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد" بحسب "أخبار اليوم".

وأشارت صحيفة الأهرام الى أن السلطات ضبطت أكثر من 750 كيلوغراما من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، كما عثرت على أدوات وآلات في شقتين سكنيتين كان يستخدمهما المتهمون كمعمل، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وقضت المحكمة كذلك بسجن خليفة وآخرين خمس سنوات لإدانتهم في قضية منفصلة باحتجاز شاب والتعدي عليه.