«عين القط» في سماء الإمارات

التقط مرصد الختم الفلكي، التابع لمركز الفلك الدولي، صورة تفصيلية لسديم «عين القط - Cat's Eye Nebula»، أحد أشهر السدم الكوكبية وأكثرها تعقيداً، من سماء أبوظبي، كاشفاً في صورة واحدة بنيته الداخلية شديدة السطوع وهالته الخارجية الواسعة والخافتة، وما تحمله من آثار لمراحل متعاقبة من نهاية حياة نجم تقترب كتلته من كتلة الشمس.ويقع السديم في كوكبة «التنين» على مسافة تقارب 3000 سنة ضوئية من الأرض.

ويمثل إحدى المراحل الأخيرة من حياة النجوم ذات الكتل المقاربة لكتلة الشمس.وتبرز في مركز السديم منطقة «عين القط»، وهي تركيب صغير شديد السطوع يتكون من أغلفة وفقاعات وأقواس غازية متداخلة تحيط بالنجم المركزي.