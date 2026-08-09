أطول شعر امرأة في العالم

حققت الهندية رينو دهاريال رقماً قياسياً عالمياً جديداً بعد أن حصدت لقب «صاحبة أطول شعر لدى امرأة في العالم»، وفق ما ذكر موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويبلغ طول شعر دهاريال أكثر من 2.71 متر (8 أقدام و10 بوصات)، ما جعلها صاحبة أطول شعر مسجل لدى امرأة على قيد الحياة، وبفارق بسيط عن طول أطول شعر رجل في التاريخ، روبرت وادلو، الذي بلغ طوله 2.72 متر.

وجرى توثيق الرقم القياسي الجديد في مدينة هالدواني بولاية أوتاراخند الهندية، لتنتزع دهاريال اللقب من الأوكرانية عليا ناسيروفا، التي بلغ طول شعرها 257.33 سنتيمتراً. وأكدت دهاريال أنها تعمل على إطالة شعرها بصورة مستمرة منذ عام 2015، ولم تقصه منذ ذلك الحين.

وقالت إن الشعر الطويل يحظى بمكانة خاصة في الثقافة الهندية، حيث يُنظر إليه بوصفه رمزاً للجمال والتقاليد، وهو ما شجعها على الاستمرار في إطالته.

وتشارك دهاريال، وهي صانعة محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك على «يوتيوب»، نصائحها المتعلقة بالعناية بالشعر، ولا سيما الطرق الطبيعية للحفاظ على صحته وطوله.