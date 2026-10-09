استثناء محمد بن راشد .. ماذا تقول رسائله ولا تجسده كتب القادة؟

ألهمتنا "الرسائل" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراءة مغايرة لأدب الحكام؛ قراءة لا تنشغل فقط بما يرويه أصحاب السلطة عن سنوات الحكم، بل بما يريدون لتجاربهم أن تفعله بعد أن تتحول إلى كتب. وطرحت مزيج من التساؤلات حول "أدب السلطة"، فهل يكتب الحاكم ليشهد على التاريخ؟ أم ليفسر قراراته؟ أم ليوثق تجربة بناء دولة؟ أم ليضع ما تعلمه بين يدي إنسان سيواصل الطريق من بعده؟

ومن الولايات المتحدة إلى بريطانيا، ومن ألمانيا إلى ماليزيا وسنغافورة، تتباين التجارب السياسية والتنموية، كما تختلف العناوين التي اختارها أصحابها. لكن هذه العناوين تكشف شيئاً من وجهة كل كتاب؛ فـ"أرض موعودة" لأوباما تحمل وعداً لم يكتمل، و"رحلة" لتوني بلير تستعيد طريق الحكم، و"حرية" لميركل تضع قيمة إنسانية في قلب التجربة الأوروبية، و"طبيب في البيت" لمهاتير محمد، يستحضر التشخيص والتحديث، بينما يجعل لي كوان "من العالم الثالث إلى الأول" تحول سنغافورة نفسه عنواناً للحكاية.

أما "الرسائل"، فتقدم مدخلاً مختلفًاً: فالعنوان لا يصف منصباً ولا مرحلة تاريخية ولا إنجازاً تنموياً، بل يفترض وجود إنسان يتلقى خلاصة التجربة.

وهنا لا تقاس قيمة أدب السلطة بمبيعات الكتب أو انتشارها، بل بما تكشفه تلك الكتب عن الأفكار التي وجدت طريقها إلى السياسات والمؤسسات والمجتمعات، وما يمكن أن تتركه من معرفة في الإنسان. ولا يعني ذلك أن الكتب صنعت تلك التحولات؛ فالتحولات سبقتها أو صاحبتها، والكتب جاءت لتوثقها وتفسرها وتتيح التعلم منها.

التجربة الأمريكية.. أوباما و"أرض موعودة"

اختار باراك أوباما، الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة، وأول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض، عنوان "أرض موعودة" للجزء الأول من مذكراته الرئاسية الصادر عام 2020.

وليست "أرض موعودة" مجرد جغرافيا، بل فكرة عن الديمقراطية والمساواة والفرص وإمكان التقدم. إنه وعد يتجاوز المكان إلى ما ينبغي أن تكون عليه الدولة والمجتمع، لكنه يظل وعداً يحتاج إلى تحقيق متواصل.

يروي أوباما رحلته من التكوين الشخصي والسياسي إلى البيت الأبيض، ثم يستعيد محطات من ولايته الرئاسية الأولى يناير 2009- يناير 2012، بما فيها الأزمة المالية والإصلاح الصحي والعلاقات الدولية. غير أن القيمة الأعمق للتجربة تظهر في المسافة بين الطموح والقرار؛ بين ما يؤمن به السياسي وما تسمح به المؤسسات والتوازنات والظروف.

وتكتسب هذه المسافة دلالة إنسانية خاصة في تجربة أول رئيس أمريكي من أصول أفريقية؛ فوصوله إلى الرئاسة مثّل تحولاً رمزياً في التاريخ الأمريكي، لكنه لم ينهِ قضايا التمييز والانقسام والتفاوت.

ومن هنا يبدو العنوان أقرب إلى سؤال منه إلى إعلان انتصار: كيف تواصل الدولة الاقتراب من المثال الذي تعد به مواطنيها؟ أو الذي يتم الترويج له تحت عنوان "بلد الأحلام".

إن أوباما لا يقدم وصفة مكتملة لبناء المجتمع، بل شهادة على أن الديمقراطية مشروع إنساني وسياسي دائم، وأن الوصول إلى السلطة لا يعني بالضرورة الوصول إلى «الأرض الموعودة».

التجربة البريطانية.. بلير و"رحلة" الحكم

أما توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني بين عامي 1997 و2007، فقد اختار لمذكراته الصادرة عام 2010 عنوان "رحلة".

العنوان بسيط، لكنه يكشف طبيعة الكتاب: الحكم ليس محطة ثابتة، بل طريق تتغير فيه الأفكار والقرارات والعلاقات، ويتعين على صاحبه أن يراجع اختياراته ونتائجها.

يستعيد بلير في "رحلة" سنواته في شارع داوننغ ستريت مركز السلطة والحكم في المملكة المتحدة والذي يقع في حي وستمنستر بقلب لندن، بالقرب من مبنى البرلمان وقصر باكنغهام، متحدثا عن الإصلاحات الداخلية، ودوره في اتفاق الجمعة العظيمة في أيرلندا الشمالية 10 أبريل 1998، ثم التدخلات العسكرية والسياسة الخارجية، وفي مقدمتها حرب العراق 2003 التي بقيت من أكثر قراراته إثارة للجدل.

وعبر هذا السرد شكل كتاب "رحلة" مساحة لشرح السلطة من داخلها؛ كيف يفكر رئيس الحكومة؟ وكيف تتحول القناعات إلى سياسات؟ وما حدود قدرة القائد على التحكم في النتائج؟

ولأن الأثر لا يقاس برواية صاحب القرار وحده، فإن تجربة بلير تقدم وجهين مختلفين للقراءة: اتفاق سياسي ارتبط بتقدم عملية السلام في أيرلندا الشمالية، وقرار الحرب على العراق الذي استمرت تداعياته الإنسانية والسياسية وأثار مراجعات وانتقادات واسعة.

لذلك فإن "رحلة" لا تمنح صاحبها الكلمة الأخيرة في تقييم الحكم، لكنها تتيح للقارئ الاقتراب من منطقه السياسي ومقارنته بما تحقق فعلياً. وهنا يؤدي أدب السلطة وظيفة مزدوجة: حفظ الذاكرة، وفتحها أمام المساءلة.

التجربة الأوروبية.. ميركل و"حرية" تتجاوز السياسة

وتضيف التجربة الألمانية زاوية مختلفة، فقد اختارت أنجيلا ميركل، التي قادت ألمانيا بين عامي 2005 و2021، عنوان "الحرية: مذكرات 1954–2021 " لمذكراتها المنشورة عام 2024، بالاشتراك مع مستشارتها السياسية بياته باومان.

وليس اختيار عنوان "حرية" منفصلاً عن حياتها؛ فقد نشأت ميركل في ألمانيا الشرقية قبل سقوط جدار برلين، ثم انتقلت من عالم العلوم حيث حصلت على دكتوراة في الكيمياء الفيزيائية إلى السياسة، حتى أصبحت أول امرأة تتولى منصب المستشار الألماني.

وقد أوضحت ميركل عند الإعلان عن الكتاب أن سؤال معنى الحرية رافق حياتها، وربطته بمواصلة التعلم وتجاوز الحدود الشخصية حتى بعد مغادرة السياسة.

يروي الكتاب تجربتها في قيادة ألمانيا خلال أزمات مالية وأوروبية وسياسية متعاقبة، ويناقش القرارات التي اتخذتها في برلين وبروكسل، والعلاقات الدولية التي تشكلت خلالها.

لكن أثر التجربة الأوروبية لا يظهر في سرد الأزمات فقط؛ بل في سؤال العلاقة بين الحرية والمسؤولية، وبين القرار الوطني والالتزام الأوروبي، وبين الاستقرار المطلوب والتغيير الذي لا يمكن تأجيله.

ومع ميركل نكتشف أن أدب السلطة قد يضع القيمة الإنسانية في العنوان، حتى عندما يكون مضمونه الأساسي تفسير الحكم والسياسة.

وقادت ميركل ألمانيا وأوروبا خلال أزمة اليورو المالية (2010)، وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، وجائحة كورونا. واشتهرت ميركل بموقفها الإنساني من اللاجئين وجملتها الشهيرة "يمكننا فعل ذلك" حين فتحت حدود ألمانيا لأكثر من مليون لاجئ، وهو القرار الذي جلب لها إشادة عالمية وانتقادات حادة في آنٍ واحد.

التجربتان الآسيويتان.. من تشخيص الدولة إلى تحويلها

إذا كانت الكتب الأمريكية والبريطانية والألمانية تميل إلى استعادة الحكم والقرار والتاريخ والقيم السياسية، فإن تجربتي ماليزيا وسنغافورة تنقلان مركز القراءة بقوة إلى سؤال التنمية.

كيف تتحول دولة محدودة الموارد أو مثقلة بالتحديات إلى اقتصاد أكثر قدرة؟ وكيف تُبنى المؤسسات التي تجعل التحول قابلًا للاستمرار؟

مهاتير محمد.. الطبيب الذي كتب تجربة تحديث ماليزيا

في مذكراته "طبيب في البيت"، الصادرة عام 2011، يستعيد مهاتير محمد خلفيته طبيباً قبل دخوله السياسة، وسنواته الطويلة في قيادة ماليزيا.

العنوان، في دلالته المباشرة، يحيل إلى مهنته الأولى. ويمكن قراءته مجازياً بوصفه استحضاراً لفكرة التشخيص: فهم ما تعانيه الدولة، وتحديد ما تحتاج إليه، ثم اختبار السياسات التي يُعتقد أنها قادرة على تغيير واقعها.

ولا يقتصر الكتاب على التنمية؛ فهو مذكرات سياسية وشخصية تتناول الخلافات الداخلية والعلاقات الدولية والأزمات الاقتصادية. لكن تجربة مهاتير ترتبط كذلك بالتصنيع وتحديث البنية الأساسية وتوسيع حضور ماليزيا الاقتصادي.

وقد تجسدت بعض هذه التوجهات في مشروعات صناعية وبنى أساسية، وفي «رؤية 2020» التي وضعت تصوراً لماليزيا المتقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً.

ولم تتحقق جميع أهداف تلك الرؤية كما طُرحت، وهو ما يجعل القراءة التنموية أكثر عمقاً: فنجاح بعض السياسات لا يلغي حدودها، والتحديث الاقتصادي لا يكفي وحده للإجابة عن جميع أسئلة العدالة والتعليم والقدرة البشرية.

وهنا تتحول المذكرات إلى فرصة لفهم كيف يفكر القائد في مستقبل دولته، وكيف تختلف النتائج أحيانًا عن التوقعات.

لي كوان يو.. عندما تصبح الدولة بطلة الكتاب

أما لي كوان يو، أول رئيس وزراء لسنغافورة، فاختار من العالم الثالث إلى الأول: قصة سنغافورة 1965–2000 عنواناً يجعل التحول نفسه بطل الحكاية.

هنا لا نحتاج إلى البحث طويلاً عن مقصد العنوان؛ فهو يضع نقطة البداية ونقطة الوصول أمام القارئ، ثم يجعل المسافة بينهما موضوعاً للكتاب.

يروي لي كوان يو، الذي قاد سنغافورة للحكم الذاتي والانفصال عن ماليزيا وحكم البلاد من 3 يونيو 1959 حتى 28 نوفمبر 1990 (حكم لمدة 31 عاماً متتالية)، كيف واجهت سنغافورة بعد استقلالها تحديات السكن والعمل والتعليم والأمن والموارد، وكيف سعت إلى بناء مؤسسات واقتصاد قادرين على المنافسة.

وتظهر تجربة سنغافورة في الإسكان العام، وتطوير التعليم، واستقطاب الاستثمار، وبناء القدرات المؤسسية والاقتصادية، وهي تحولات شاركت في صنعها مؤسسات وقيادات ومجتمع كامل، وإن ارتبطت قيادة لي كوان يو بمرحلة تأسيسية طويلة منها.

ودلالة الكتاب أن الدولة التي تغيرت هي موضوع السرد، وصار أثر الأفكار قابلاً للقراءة في المؤسسات والخدمات والقدرات التي تشكلت عبر عقود.

من بناء الدولة إلى بناء الإنسان.. "الرسائل"

بعد هذه الرحلة بين أميركا وبريطانيا وألمانيا وآسيا، نصل إلى الرسائل، الجزء الثاني من "علمتني الحياة" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وهنا يتغير السؤال الذي يقود القراءة: لماذا "الرسائل" تحديداً؟

لأن الرسالة لا تكتمل بوجود كاتبها وحده؛ إنها تفترض متلقياً، وشخصاً آخر تنتقل إليه الفكرة والخبرة والمعرفة، فالكتاب يضم 26 رسالة موجهة إلى الأبناء والأسرة وفريق العمل وأبناء الوطن والعالم، تحمل خلاصة عقود من العمل العام والقيادة والتجربة.

والعنوان في هذه الحالة ليس مجرد اختيار أدبي، بل مدخل لفهم وجهة الكتاب: ليست الغاية استعادة ما حدث فقط، وإنما التفكير فيما يمكن أن ينتقل من تلك التجربة إلى من سيأتي بعدها.

وفي ذلك يلتقي "الرسائل" مع كتب التنمية الآسيوية، ثم يضيف إليها سؤالاً آخر، فإذا كان لي كوان يو يروي كيف بُنيت قدرات سنغافورة، ومهاتير يستعيد تحديث ماليزيا، فإن "الرسائل" يدعونا إلى قراءة خبرة البناء من زاوية المتلقي:

كيف يستفيد الإنسان من تجربة لم يعش بداياتها؟

تجربة الإنسان فيها حاضر في التعليم والعمل والسكن والخدمات، مثلما تحضر التنمية والقيادة في رسائل محمد بن راشد، لكن الفارق يتعلق بوجهة الخطاب.

ففي المذكرات، ينظر الكاتب غالباً إلى ما عاشه كي يفسره للقارئ. أما الرسالة فتتوجه بطبيعتها إلى شخص يمكن أن يستخدم ما يقرأه في حياته وعمله ومسؤولياته. وهنا يصبح توريث الخبرة امتداداً للعطاء.

فالمكان الذي بُني يحتاج إلى من يطوره، والمؤسسة التي تأسست تحتاج إلى من يحسن إدارتها، والمشروع الذي اكتمل يحتاج إلى من يتجاوز حدوده.

ولذلك لا يكفي أن تنتقل إلى الأجيال نتائج التجربة؛ بل تبرز أهمية انتقال شيء من طريقة التفكير التي صاحبتها: كيف تُكتشف الفرص؟ وكيف تُواجه التحديات؟ وكيف تتحول الأفكار إلى مشروعات؟ وكيف يبقى المستقبل سؤالاً مفتوحاً حتى بعد تحقق الإنجاز؟

والأثر الحقيقي للرسائل.. ليس في عدد القراء، بل فيما يبقى للإنسان، وأدب السلطة ليس نوعاً واحداً من الكتب، ولا يؤدي وظيفة واحدة.

فأوباما يروي المسافة بين الوعد الديمقراطي وواقع الحكم. وبلير يستعيد رحلة القرار ونتائجه. وميركل تضع الحرية والمسؤولية في قلب تجربتها الأوروبية. ومهاتير يربط سيرته بمحاولة تحديث بلاده. ولي كوان يو يجعل تحول سنغافورة محوراً لمذكراته.

أما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فيختار شكل الرسالة ليوجه خلاصة التجربة إلى متلقين متعددين، من الأسرة وفريق العمل إلى الوطن والأجيال. ويمكن فهم هذه الكتب من خلال ثلاث دوائر متداخلة: السلطة التي تروي، والدولة التي تتعلم، والإنسان الذي يرث الخبرة.

ولا ينبغي تحويل هذه الدوائر إلى تصنيفات مغلقة؛ فالإنسان حاضر في التجارب جميعها، مثلما تحضر الدولة والسياسة والتنمية في "الرسائل"، لكن اختلاف العناوين وبنية الكتب يكشف اختلاف مركز الثقل في كل منها.

والأهم أن نفرق بين نوعين من الأثر: أثر السياسات التي نفذها القادة خلال الحكم، وأثر المعرفة التي قد تتركها كتبهم في قرائها. الأول يمكن دراسته من خلال المؤسسات، والنتائج، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، أما الثاني فيحتاج إلى شواهد على انتقال الأفكار إلى ممارسات وقرارات جديدة، ولا يصح افتراضه لمجرد انتشار الكتاب.

من هنا لا تكون قيمة هذه المؤلفات في شهرتها، وإنما في قدرتها على إبقاء التجربة مفتوحة للفهم والنقد والتعلم.

والسؤال الآن: ماذا يريد صاحب التجربة أن يترك للآخرين؟

وقد يترك شهادة على التاريخ، أو تفسيراً لقرار، أو ذاكرة لبناء دولة، أو تأملاً في الحرية والمسؤولية. وقد يختار أن يضع خلاصة ما تعلمه في رسائل موجهة إلى من سيواصلون الطريق.

وهنا يتضح المعنى الأوسع لعنوان "الرسائل".. حين يمتد العطاء من بناء المكان إلى بناء الإنسان، فالعطاء لا ينحصر في المشروع الذي يُنجز أو المؤسسة التي تُبنى؛ بل يمتد إلى المعرفة التي تساعد إنساناً آخر على العمل والبناء واتخاذ القرار.

وليس توريث الخبرة تقديم إجابات جاهزة لأجيال ستعيش ظروفاً مختلفة، وإنما منحها ما يساعدها على ابتكار إجاباتها الخاصة، فالتاريخ يُروى، والدولة تُبنى، والتنمية تُدرس؛ أما الخبرة فتكتمل قيمتها حين تنتقل إلى إنسان آخر، وتمنحه قدرة جديدة على بناء ما لم يُبنَ بعد. وهنا لا يصبح الكتاب خاتمة تجربة حكم، بل بداية تجربة جديدة لدى قارئ لم يعشها.