آن كارسون تفوز بجائزة نوبل للآداب 2026

فازت الشاعرة وكاتبة المقالات والمترجمة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للآداب لعام 2026، تقديراً لمسيرة أدبية عُرفت بتجاوز الحدود التقليدية بين الشعر والنثر والترجمة والدراسات الكلاسيكية.

وقالت الأكاديمية السويدية إنها منحت كارسون الجائزة«عن مجمل أعمالها الجريئة والمبتكرة، التي أوجدت، من خلال حوار مرح مع التراث الكلاسيكي، أشكالاً جديدة للأدب المعاصر».

من هي؟

وُلدت كارسون في تورونتو بكندا في 21 يونيو 1950، وهي شاعرة وكاتبة مقالات ومترجمة وباحثة متخصصة في الدراسات الكلاسيكية. ونشأت في عدد من البلدات الكندية الصغيرة، قبل أن يقودها اهتمامها المبكر باللغات القديمة إلى دراسة اليونانية.

وتعود بداية علاقتها بالثقافة اليونانية القديمة إلى المرحلة الثانوية، عندما وافق مدرس للغة اللاتينية على تعليمها اليونانية القديمة خلال فترة الغداء، لتصبح الكلاسيكيات لاحقاً محوراً أساسياً في دراستها وإنتاجها الأدبي.

ودرست كارسون الكلاسيكيات في جامعة تورونتو، حيث حصلت على درجة البكالوريوس عام 1974 والماجستير عام 1975 والدكتوراه عام 1981، كما درست في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا.

وعملت في التدريس بعدد من الجامعات في كندا والولايات المتحدة، من بينها جامعات ماكغيل وبرينستون وميشيغان.

قوالب متعددة

تميزت أعمال كارسون بمزج أجناس أدبية ومعرفية مختلفة، إذ تجمع بين الشعر والنثر والمقال والنقد والترجمة، مع حضور بارز للأدب والفكر اليونانيين القديمين. وتصف موسوعة بريتانيكا إنتاجها بأنه يجمع الموضوعات الكلاسيكية مع الحساسية ما بعد الحداثية ويتجاوز الحدود التقليدية بين الأجناس الأدبية.

وبدأت مسيرتها في النشر بكتاب«Eros the Bittersweet» عام 1986، وهو عمل أسهم في ترسيخ الصلة بين كتابتها والأدب اليوناني الكلاسيكي.

ومن أبرز أعمالها «Autobiography of Red» الصادر عام 1998، وهو عمل شعري يستلهم قصة هرقل وجيريون من الأساطير اليونانية، إضافة إلى«The Beauty of the Husband» و«Nox» و«Antigonick» و«Red Doc».

مترجمة للأدب اليوناني

لم تقتصر علاقة كارسون بالعالم الكلاسيكي على أعمالها الأدبية، إذ ترجمت أيضاً نصوصاً لعدد من كتّاب اليونان القدماء، من بينهم سافو ويوربيديس. ومن أبرز أعمالها في هذا المجال«If Not, Winter: Fragments of Sappho»، وهي ترجمتها لشذرات سافو.

مسيرة حافلة

وقبل نوبل، حصدت كارسون عدداً من الجوائز والتكريمات الأدبية، من بينها زمالة ماك آرثر، وجائزة لانان الأدبية، وجائزة غريفين للشعر.

كما حصلت عام 2020 على جائزة أميرة أستورياس للآداب، في تكريم لمسيرة أدبية تقوم على مزج أشكال ومراجع أدبية متنوعة والجمع بين التراث الكلاسيكي والأدب المعاصر.

ويأتي فوزها بجائزة نوبل للآداب لعام 2026 تتويجاً لهذه المسيرة، فيما اختصرت لجنة نوبل خصوصية تجربتها الأدبية بالإشارة إلى قدرتها على ابتكار أشكال جديدة للأدب المعاصر في حوار مع التراث الكلاسيكي.