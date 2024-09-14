أسبوع لندن للموضة ينطلق بحفلة غنائية لتشارلي إكس

المصدر: لندن ــ أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلق أول من أمس أسبوع لندن للموضة بحفلة غنائية للنجمة تشارلي إكس سي إكس خلال عرض لشركة الملابس الجاهزة «إتش أند إم». ومن أجل هذا العرض الذي يُعدّ أكثر أنشطة أسبوع الموضة استقطاباً للاهتمام، حوّلت العلامة التجارية السويدية للأزياء السريعة ملعباً رياضياً في شرق لندن إلى ملهى عملاق، واستعانت بالمغنية البريطانية تشارلي إكس سي إكس في تقديم عروضها.

وعرضت «إتش أند إم» تشكيلتها لخريف سنة 2024 وشتائها من خلال عرض راقص معاصر مفعم بالحيوية. وانضمت الشركة السويدية إلى برنامج أسبوع الموضة لربيع 2025 وصيفها قبل شهر واحد فحسب من بدء العروض التي تستمر إلى الثلاثاء المقبل، وجعلت نجمة البوب البريطانية أحد وجوه تشكيلتها.