«دبي للموضة».. 30 علامة أزياء تستشرف مستقبل الأناقة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أول من أمس دار الأزياء الإيطالية الشهيرة «روبرتو كافالي» عروض نسخة ربيع وصيف 2025 من أسبوع دبي للموضة، عبر تقديمها عرضاً ختامياً مبهراً أعلن عن نهاية أسبوع حافل بعروض الأزياء الملهمة من توقيع نخبة محلية وإقليمية وعالمية من المصممين الموهوبين.

وقد استقطبت نسخة ربيع وصيف 2025 من أسبوع دبي للموضة ما يزيد على 30 علامة أزياء شهيرة على مستوى المنطقة وآسيا وأوروبا وأمريكا الوسطى، رسمت عبر عروض متنوعة مستقبل قطاع الأزياء في العالم.

وبادر فاوستو بوجليسي، المدير الإبداعي لعلامة «روبرتو كافالي» العالمية، إلى تنسيق نسخة حصرية من مجموعة «Resort 2025» المصمّمة بشكل خاصّ لأسبوع دبي للموضة. وتعكس هذه المجموعة مسيرة التصميم المتطورة لهذه العلامة، بما يلبي تطلعات عشاق الأزياء والموضة ويؤكد على ثقتها الكبيرة بمكانة منصّة عالمية رائدة على غرار أسبوع دبي للموضة.

وتضمنت هذه المجموعة رسوم الحيوانات التي تشتهر بها علامة «روبرتو كافالي». وقد جسدت تصاميم فاوستو بوجليسي المفعمة بالألوان، روح الأناقة الجريئة التي لطالما تميّزت بها هذه العلامة الرائدة.

وتأتي مشاركة علامة «روبرتو كافالي» من ميلانو إلى دبي واعتلاء عارضاتها منصّات أسبوع دبي للموضة لأول مرة لاستعراض أبرز مجموعاتها تأكيداً على مكانة دبي الراسخة عاصمة عالمية رائدة للموضة. ونجح حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم على مدار الأسبوع الماضي في استقطاب أبرز قادة قطاع الأزياء على المستويين المحلي والإقليمي، للمشاركة في عروض أزياء ملهمة وإطلاق المجموعات المصغّرة والحصرية وحضور الفعاليات وحفلات العشاء والجلسات الحوارية الملهمة.

وقد استقطبت نسخة ربيع وصيف 2025 من أسبوع دبي للموضة ما يزيد على 30 علامة أزياء شهيرة على مستوى المنطقة وآسيا وأوروبا وأمريكا الوسطى. وتركزت الأيام الثلاثة الأولى من هذه النسخة حول مجموعات الأزياء الراقية والساحرة، حيث افتتحت علامة الأزياء الماليزية العالمية الشهرة «Rizman Ruzaini» فعاليات هذا الموسم وأعلنت عند تقديم مجموعتها عن نيّتها افتتاح متجر جديد لها في دبي في المستقبل القريب.

وكان من أبرز فعاليات هذه النسخة تقديم علامة «Michael Cinco» الشهيرة للمرة الأولى في أسبوع دبي للموضة مجموعتها المميزة من التصاميم الراقية المستوحاة من الأزياء الرومانية القديمة.

ونجحت النسخة الثالثة من سلسلة الجلسات الحوارية، التي تنظمها منصة «إنستغرام» بعنوان «Threads Talks»، في استقطاب نخبة من أبرز قادة الفكر وأصحاب المصلحة في القطاع لمناقشة مستقبل الموضة. وقد ألقى المتحدثون الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استقطاب علامات الأزياء وتمكينها، بدءاً من الإمكانات الواعدة للأساليب الناشئة في مجال البيع بالتجزئة وصولاً إلى أهمية السرد القصصي البارزة. يذكر من أبرز العروض الأخرى التي شهدها أسبوع دبي للموضة مجموعة علامة «April & Alex» لربيع وصيف 2025 بعنوان «Blossoming Seeds»، وعرض للأزياء الراقية من توقيع المصمّمة الإماراتية هبة الجسمي، ومجموعة تحتفي بالجمال الأنثوي الساحر بكافة أشكاله من توقيع المصمّمة اللبنانية المقيمة في دبي وصاحبة علامة «ديما عياد».

وكان من أبرز ما تميزت به هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة التعاون الذي تم إبرامه مع وكالة التجارة الإيطالية، لإطلاق النسخة الافتتاحية من معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن» للتميز في تصاميم الأزياء الإيطالية العريقة.