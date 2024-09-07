«دبي للموضة».. تصاميم راقية تزهو ببهاء التراث

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اليوم الخامس من أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض، حيث سلط معهد «فاد» لتصميم الأزياء والموضة الفاخرة في دبي الضوء، على مستقبل مواهب قطاع الموضة عبر تقديم 20 موهبة ناشئة ضمن برنامجه. وقد ضمّ عرض معهد «فاد» مجموعة مختارة من تشكيلات الملابس الجاهزة والأزياء الراقية، والتي تميّزت بتصاميمها التجريبية وألوانها الرائعة.

واستعرضت علامة «REBORN» خلال اليوم الخامس من الحدث، مجموعتها المنتظرة لربيع وصيف 2025، والمستوحاة من أنماط الحياة العصرية السريعة. وقد ضمّت هذه المجموعة قطعاً أساسية متعدّدة الاستخدامات، مثل القمصان الطويلة على شكل فساتين والمجموعات المكوّنة من قطعتين والتنانير، بتفاصيلها المميّزة وطبقات الأقمشة غير المتناسقة، لإيجاد توازن مثالي بين الأناقة الأنثوية والتصاميم الراقية والمعاصرة. وعكست مجموعة الألوان المحايدة من الأبيض والبيج والبني والأسود، براعة تصاميم هذه العلامة التجارية الراقية.

وقدّمت علامة «Born In Exile» للمصمّم الليبي إبراهيم شيباني مجموعة مذهلة لربيع وصيف 2025، احتفاءً بالتراث الثقافي الليبي. وقد استوحى المصمّم هذه المجموعة من أبرز المعالم الليبية، مثل نافورة ميدان الغزالة والأقمشة الليبية الشهيرة، حيث تضمّنت تشكيلة مميّزة من الملابس الرياضية والقطع المحبوكة وتصاميم الجلد المرقّع التي جمعت بين الأشكال التقليدية والأنماط العصرية. وقد احتفت مجموعة علامة «Born In Exile» بسحر التاريخ الليبي.

وعادت علامة التصميم الإندونيسية «Benang Jarum» إلى منصّات العرض العالمية في أسبوع دبي للموضة من خلال مجموعتها «Forest Toile». وقد مزجت هذه المجموعة، المستوحاة من أنماط «Toile de Jouy» الكلاسيكية الشهيرة والتي تتضمّن خطوطاً عصرية، بين درجات الألوان الوردية القرمزية والأزرق الفاتح والأبيض والفانيليا الفرنسية ضمن قطع مطرّزة بأدق التفاصيل. ونجحت علامة «Buttonscarves» القائمة في جاكرتا أول من أمس في ترك انطباع مميّز على الحاضرين من خلال عرض مجموعتها بعنوان «Lucent Dusk»، والتي تميّزت بتصاميمها المصنوعة من الأقمشة الفاخرة.