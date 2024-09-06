أسبوع دبي للموضة.. أناقة معاصرة بلمسات كلاسيكية

المصدر: دبي - البيان

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يواصل أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز على مستوى المنطقة، والذي ينظّمه حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، إلهام نخبة كبيرة من قادة الفكر وصنّاع القرار والمؤثرين وعشّاق الأزياء والموضة، عبر تقديم عروض آسرة وتشكيلات ملهمة، تحدّد أبرز توجّهات الموضة خلال المواسم المقبلة. وشهد اليوم الرابع من الحدث، تقديم مجموعة من العروض لأبرز العلامات في العالم، وجلسات ملهمة وثرية.

واستقطبت النسخة الثالثة من سلسلة الجلسات الحوارية «Threads Talks»، التي تنظمّها منصّة «إنستغرام»، نخبة من أبرز قادة القطاع، لمناقشة مستقبل الموضة في المنطقة.

وكانت هذه النسخة فرصة مميزة للقاء الجهات الراغبة بالشراء، وقادة الفكر الرقمي، وخبراء قطاعات الموضة والإبداع، لإطلاق حوارات ملهمة حول مجموعة متنوّعة من المواضيع ذات الصلة بالقطاع، مثل الأساليب الناشئة للبيع بالتجزئة، وكيفية استقطاب المستهلكين في عالم اليوم الرقمي، وأثر السرد القصصي في ترسيخ مكانة منطقة الشرق الأوسط على الساحة العالمية.

وقدّمت علامة الأزياء «Riva» الشهيرة في منطقة الخليج، مجموعتها لخريف وشتاء 2024، والتي تميّزت باستخدامها للأقمشة الفاخرة ذات الملمس الناعم، من الجلد والشمواه إلى الأورجانزا والدنيم.

وتراوحت الألوان المختارة لهذه المجموعة، التي تميّزت بتفاصيلها الدقيقة، مثل الاستخدام البارز للثنيات والتطريز، بين الألوان الترابية ودرجات الألوان الغامقة والباردة. وقد جمعت هذه التشكيلة بحرفية عالية بين الأناقة التي لا تنحصر بحقبة أو زمن محدّد، ولمسات الأناقة المعاصرة، المصمّمة لتلبية أذواق عشّاق الموضة اليوم.

واستعرضت علامة «CHOICE»، أول من أمس، خلال أسبوع دبي للموضة، مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2024. وتحتفي هذه المجموعة المستوحاة من أناقة تصاميم السبعينيات، بالأنوثة على أكمل وجه، حيث قدّمت هذه العلامة الشهيرة إطلالات ملائمة لمختلف المناسبات، وقطع مصمّمة بدقّة عالية، مثل المعاطف والسترات الرسمية والبدلات الكلاسيكية، بلمسة عصرية.

وعرضت علامة الأزياء الهندية الراقية «Deme by Gabriella»، أولى مجموعاتها المذهلة، خلال حدث الموضة الرسمي الأبرز في دبي، والتي تضمّنت إطلالات ساحرة، مزجت عناصر من التراث الثقافي العريق بالتصاميم المعاصرة.

وشاركت علامة «Heaven Lights» الإندونيسية البارزة للأزياء المحتشمة، للمرّة الأولى في أسبوع دبي للموضة، حيث قدّمت 30 إطلالة مميّزة من أحدث مجموعاتها، بعنوان «Solaraine». وتجمع هذه الإطلالات بتناغم بارز بين الأناقة المعاصرة، والأزياء المحتشمة المستوحاة من ثروات الطبيعة.

وعرضت مصمّمة الأزياء النسائية صاحبة علامة «Alia Bastamam» الماليزية، مجموعتها الشهيرة من الملابس الملائمة لأوقات الاستجمام في المنتجعات السياحية، للمرّة الأولى في أسبوع دبي للتصميم. وتُعدّ مجموعتها لربيع وصيف 2025، بعنوان «Odyssey: Act III»، آخر مجموعاتها المستوحاة من أجواء قصيدة الأوديسة الملحمية.

ونجحت علامة الأزياء «Viva Vox» الروسية المشهورة بتصاميمها الأنيقة والجريئة، بأسر الحاضرين في أسبوع دبي للموضة، بتشكيلتها المميّزة، التي تعكس الرؤية الإبداعية لصاحبة هذه العلامة.

وأطلقت مصمّمة المجوهرات الشهيرة، نادين قانصو، العضو في اللجنة التوجيهية لأسبوع دبي للموضة، وصاحبة علامة المجوهرات الفاخرة «Bil Arabi»، الموجودة في حي دبي للتصميم، أحدث مجموعاتها.