أسبوع دبي للموضة ينبض بالفرادة وتناغم التصاميم العالمية

المصدر: دبي ــ البيان

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يواصل أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز الذي ينظمه حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، عرض مجموعة من تشكيلات الأزياء، التي قدمتها نخبة محلية وإقليمية وعالمية من أبرز علامات الأزياء، لترسم توجهات الموضة خلال موسم ربيع وصيف 2025.

وشهد اليوم الثالث من الحدث مجموعة من العروض، حيث احتفت مجموعة علامة «Dima Ayad» لربيع وصيف 2025 بالقوة المستمدة من الأنوثة، في حين استوحت المصممة «Anaya» إلهامها عند تصميم مجموعتها بعنوان «Gaudí›s Reverie» من إبداعات المهندس أنطوني غاودي المعمارية.

وافتتحت علامة «Heba Jasmi» فعاليات اليوم الثالث من أسبوع دبي للموضة مع عرض مجموعتها بعنوان «State of Art». واستعرضت علامة «Mrs. Keepa» مجموعتها الجديدة من خلال عرض فيلم قصير ومؤثر في صالات «Vox Cinemas».

واختتم اليوم الثالث مع عرض مبهر قدمته علامة «Michael Cinco» والإعلان عن اختتام فعاليات معرض وكالة التجارة الإيطالية «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن». كما قدمت أول من أمس مصممة الأزياء اللبنانية صاحبة علامة «Dima Ayad» مجموعتها لربيع وصيف 2025، والتي تحتفي بالأنوثة بكافة أشكالها.

وقدم المعهد الوطني الهندي لتصميم الأزياء وكلية «London School of Trends» تشكيلة ألهمت الحاضرين من التصاميم الجديدة والمبتكرة ، لتعكس أحدث التوجهات والإبداعات التي ترسم مستقبل عالم الأزياء.

واستعرضت علامة «Heba Jasmi» مجموعتها من الأزياء الراقية بعنوان «State of Art»، والتي تعكس التزام هذه العلامة بالابتكار والحرفية. واحتفت علامة «Tamam Humariff» بجمال أزهار الحدائق ومراحل نموها الليلة الماضية خلال فعاليات أسبوع دبي للموضة.