صادرات الأزياء الإيطالية إلى الإمارات.. أناقة واستدامة وابتكار

المصدر: دبي – البيان

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أكد لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة، أن إيطاليا هي ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم، بفضل الدمج الناجح بين التصميم والإنتاج على أعلى مستوى، مع التركيز على الجودة العالية، واستدامة الأقمشة المستخدمة في صناعة الملابس.

ووصلت صادرات إيطاليا من الموضة لدولة الإمارات، إلى 838 مليون يورو في عام 2023، وتشهد هذه الصادرات تزايداً مستمراً وتتسم بالأناقة والاستدامة والابتكار. وتمثل الموضة أيضاً القطاع الأكثر أهمية في الصادرات الرقمية، حيث تمثل حوالي 66% من صادرات السلع الاستهلاكية المصنوعة في إيطاليا عبر الإنترنت.

ويسلط معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن»، الذي انطلق أمس، ضمن فعاليات أسبوع دبي للموضة، نسخة ربيع وصيف 2025، الذي ينظمه حي دبي للتصميم، ومجلس الأزياء العربي، الضوء على صادرات الأزياء الإيطالية المتنامية إلى دولة الإمارات، والتي وصلت إلى 378 مليون يورو، بحلول أبريل 2024 (بمعدل نمو سنوي يتجاوز 38%)، و838 مليون يورو في عام 2023 (بمعدل نمو سنوي يتجاوز 32.67%).

ويضم معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن»، 25 علامة تجارية إيطالية، تشمل فئات المنتجات المختلفة.

وتمكنت فئة منتجات الأحذية أن تبرز في عام 2024، كفئة رائدة في صادرات الأزياء الإيطالية إلى دولة الإمارات، حيث شكلت 29.15% من الحصة الإجمالية. وتأتي الملابس في المرتبة الثانية بنسبة 27.8%، تليها المنتجات الجلدية بنسبة 27.11%. ورغم أن الملابس المحبوكة كانت نسبتها أقل، إلا أنها لا تزال تمثل جزءاً كبيراً من الصادرات بنسبة 15.93%.