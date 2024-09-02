«دبي للموضة» يروي قصص روائع الأزياء الإيطالية الحديثة

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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ينطلق، اليوم الاثنين، معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن»، ضمن فعاليات أسبوع دبي للموضة، نسخة ربيع وصيف 2025، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، حيث بدأت فعالياته أمس، ويستمر حتى 7 سبتمبر الجاري.

ويهدف «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن»، الذي يشارك فيه 25 علامة تجارية إيطالية مرموقة، إلى استكشاف براعة وحرفية المصممين الإيطاليين والأزياء الإيطالية الفاخرة بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية في إطار تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية القائمة بين إيطاليا ودبي، وذلك تحت مظلة استراتيجية دعم الاقتصاد الإبداعي وسوق التصميم والموضة، لا سيما أن قيمة صادرات الأزياء الإيطالية إلى الإمارات بلغت 838 مليون يورو في عام 2023.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم لـ «البيان» أن إطلاق النسخة الافتتاحية من معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن»، والذي نتعاون من خلاله مع وكالة التجارة الإيطالية، هي خطوة تعكس مدى أهمية سوق دبي وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام في نمو علامات الأزياء العالمية ونجاحها.

وتابعت: تحظى العلامات التجارية الإيطالية من خلال أسبوع دبي للموضة بفرصة الوصول إلى أسواق وفرص جديدة، وذلك من خلال تقديم ابتكاراتها وعروضها أمام نخبة من أبرز المبدعين والمبتكرين المشاركين في هذا الحدث، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية وجهة رائدة للأزياء والموضة.

وتعكس هذه الشراكة الرائدة كذلك الروابط الثقافية والاقتصادية المتنامية بين إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تجعل هذه الفعاليات فرصة مميزة لتعزيز التبادل التجاري والثقافي وتعزيز مكانة أسبوع دبي للموضة باعتباره حدث الموضة الأبرز على مستوى المنطقة، فضلاً عن دفع عجلة الاقتصاد الإبداعي بشكل عام.

وأردفت: يعد وجود المواهب العالمية مصدر إلهام كبيراً للمصممين المحليين وفرصة للتبادل الثقافي. ويمكن لمواهب التصميم المحلية والإقليمية، من خلال النسخة الافتتاحية من معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن» التعرف على الحرفية العالية والإرث العريق وغيرها ما جعل من إيطاليا وجهة عالمية بارزة للأزياء، ما يعزز مهارات المواهب الإبداعية في المنطقة.

ومن شأن ذلك بالطبع أن يلهم الحوار الإبداعي والفني والثقافي، لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية رائدة للإبداع تسهم في رسم مستقبل القطاع.

وقالت: تكمن القيمة الحقيقية للشراكة الراسخة والمثمرة بين حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، الشريكين المؤسسين لأسبوع دبي للموضة، في تضافر القوى والجهود والاستفادة من شبكة واسعة من المعارف والموارد والرؤية المشتركة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية رائدة للأزياء.

ومعاً نزود أسبوع دبي للموضة بالمقومات والشهرة العالمية لتحقيق قيمة ملحوظة للمصممين المشاركين والجهات الراغبة بالشراء على حد سواء.

وتابعت: نجحنا منذ إطلاق أسبوع دبي للموضة في إبرام شراكات راسخة ومثمرة مع مجموعة من أبرز العلامات التجارية والجهات العالمية، بما في ذلك اتحاد الأزياء الراقية والموضة في فرنسا، وهو الجهة الرسمية المنظمة لأسبوع باريس للموضة، ومنصة «ميتا» وشركة «دايسون» واليوم وكالة التجارة الإيطالية.

وتتيح لنا مثل هذه الشراكات مواصلة توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز أثرها، عبر تزويد أصحاب المصلحة بتجارب استثنائية فريدة من نوعها. بدوره، أكد جايكوب أبريان المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي أن تأثير العلامات التجارية الإيطالية في دبي تجاوز مجرد الوجود في السوق، حيث تؤثر بشكل عميق على الطاقة الإبداعية بين المصممين الإماراتيين.

وتابع: إن الأزياء الإيطالية مرادفة للحرفية الدقيقة والابتكار، مما يلهم المصممين المحليين لدفع حدود إبداعهم، ما يشكل أرضاً خصبة للأفكار الجديدة والتعاون، مما يجعل مشهد الأزياء أغنى وأكثر تنوعاً. وإن معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن» فرصة فريدة للمصممين الإماراتيين للتفاعل مباشرة مع الخبراء الإيطاليين، مما يخلق حواراً يمزج بين وجهات نظر ثقافية مختلفة ونهج إبداعي فريد.

من جهته، أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات ومدير مكتب الوكالة الإيطالية للتجارة في الإمارات (ITA) أن معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن» سيكون محفزاً رئيسياً لتعزيز صناعة الأزياء على المستويين المحلي والدولي.

وتابع: من خلال تعاوننا مع مجلس الأزياء العربي و «كونفيندستريا مودا»، نجمع 25 علامة تجارية إيطالية رائدة في دبي، ونهدف من ذلك تعزيز التبادل والتعاون والابتكار، وإلى إشعال أفكار جديدة ودفع الفرص التعاونية التي يمكن أن تأخذ الصناعة إلى آفاق جديدة.

وعن حجم صناعة الأزياء والصناعات الإبداعية الإيطالية قال سولداني: تتمتع صناعة الأزياء الإيطالية بوجود ملحوظ في الإمارات، حيث بلغت صادراتها 838 مليون يورو في عام 2023، مع تسجيل نمو قوي بنسبة 32.67% على أساس سنوي.

وفي عام 2024، برزت الأحذية كفئة الصادرات الرائدة، حيث شكلت 29.15% من إجمالي المبيعات إلى الإمارات، تلتها الملابس بنسبة 27.8% والأعمال الجلدية بنسبة 27.11%. كما أن الملابس المحبوكة، على الرغم من كونها أقل هيمنة، مثلت نسبة ملحوظة بلغت 15.93% من الصادرات.

وتابع: أصبحت إيطاليا أيضاً أكبر مصدر للنظارات إلى الإمارات العام الماضي، حيث حققت مبيعات بلغت 97 مليون يورو، بزيادة ملحوظة بلغت 23% مقارنة بعام 2022، مما ساهم في الحصول على 41% من حصة السوق.

وأضاف: إن معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن» سيفتح آفاقاً مثيرة للاستثمار، وسيعرف بجودة صناعة الأزياء الإيطالية واستدامتها وابتكاراتها، مما يوفر نموذجاً قيماً للمصممين المحليين الذين يسعون لترك بصمتهم على المستوى الدولي.

هناك الكثير من الفرص للتعاون والنمو، خصوصاً من خلال مبادرات مثل «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن»، التي تهدف إلى بناء جسور بين صناع الأزياء، كما يمكن لمصممي الإمارات التعلم من نهج إيطاليا في الحرفية والابتكار، مما يخلق مساراً للنمو والفرص.