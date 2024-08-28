25 علامة تجارية إيطالية تحت الأضواء في أسبوع دبي للموضة

المصدر: دبي – البيان

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يلقي أسبوع دبي للموضة، الحدث الأبرز ضمن برنامج فعاليات الأزياء في دبي، الضوء على التميز في التصاميم الإيطالية عبر استضافة النسخة الأولى من معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن»، وذلك بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية بهدف تزويد عشّاق الموضة بفرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من أحدث صيحات الموضة الإيطالية الفاخرة. ويشارك في المعرض 25 علامة تجارية إيطالية مرموقة.

وسيُقام المعرض الرائد الذي ينظم للمرة الأولى في دولة الإمارات في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل في حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، حيث يسلط الضوء على الأهمية المتنامية التي باتت تحظى بها الأزياء الإيطالية ضمن سوق دولة الإمارات.

وسيجري تنظيم نسخة ربيع وصيف 2025 من أسبوع دبي للموضة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل، ويتضمن العديد من العروض الفريدة في مجال الأزياء.

ويستقبل معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن» 25 علامة تجارية إيطالية مرموقة لاستعراض تصاميمها ضمن مختلف قطاعات الموضة، بما في ذلك الأزياء والأحذية والمنتجات المصنوعة من الجلد والنظارات.

وقد حرصت وكالة التجارة الإيطالية على اختيار كلّ علامة تجارية بعناية، بما يعكس الحرفية العالية وجودة المنتجات الإيطالية ويسهم في توسيع نطاق انتشار أبرز علامات الأزياء الإيطالية إلى دبي. ويأتي هذا المعرض على هامش برنامج حافل بعروض الأزياء والفعاليات الحصرية التي سيجري تنظيمها في كافة أنحاء دبي خلال أسبوع دبي للموضة.

وقال لورينزو فانارا، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات: لطالما كانت إيطاليا عنواناً بارزاً للأناقة والجمال والشغف بنمط الحياة الراقية والثقافة والفنون والموضة والمطبخ الإيطالي والصحة النفسية والجسدية.

وتُعدّ إيطاليا ثاني أكبر دولة مصدّرة للملابس في العالم، وذلك بفضل قدرتها على الجمع بامتياز بين أعلى معايير التصميم والإنتاج من جهة وجودة المنسوجات. ونطمح من خلال هذه المبادرة الجديدة إلى استضافة معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن»، إلى تسليط الضوء على أفضل ما يمكن أن يقدّمه قطاع الأزياء الإيطالية لجمهور متميّز من أصحاب المصلحة الرئيسيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات: يسرّنا أن نحظى اليوم وللمرة الأولى بفرصة عرض الأزياء الإيطالية على هامش فعاليات أسبوع دبي للموضة. فقد بذلنا قصارى جهدنا لتنظيم النسخة الأولى من معرض «لا مودا إتاليانا:دبي إدشن» التي تُعدّ إنجازاً بارزاً وفرصة إضافية للابتكار في محفظة مشاريعنا والارتقاء بها وتوسيع نطاقها.

وقالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: «لطالما أظهرت دولة الإمارات وإيطاليا اهتماماً مشتركاً بتعزيز الإرث الثقافي والحفاظ على التراث العريق، ما ساهم في ترسيخ التعاون وتعزيز التبادل التجاري المشترك بينهما.

ويطمح أسبوع دبي للموضة من خلال تعاونه الرائد مع وكالة التجارة الإيطالية إلى توطيد هذه الأسس المتينة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتجاري المشترك من خلال قطاع الأزياء الحيوي. يسهم معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن» في ترسيخ مكانة أسبوع دبي للموضة منصّةً رائدةً لإطلاق الأعمال والدخول إلى أسواق جديدة، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز عواصم الموضة في العالم».

ومن جانبه، قال جاكوب أبريان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: «نتطلع ليصبح معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن» من تنظيم وكالة التجارة الإيطالية من أبرز الفعاليات على هامش أسبوع دبي للموضة، بما يعكس التزامنا الدائم بدعم المواهب العالمية».