30 علامة أزياء في أسبوع دبي للموضة سبتمبر المقبل

المصدر: دبي ــ البيان

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تنطلق فعاليات أسبوع دبي للموضة من 1 حتى 7 سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة واسعة من أصحاب المصلحة والشخصيات البارزة في عالم الأزياء والموضة، وأكثر من 30 علامة أزياء بارزة من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض مجموعاتها الأصلية من الأزياء الشعبية والراقية.

وأعلن أسبوع دبي للموضة الذي ينظّمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، عن مشاركة علامة «روبرتو كافالي» الشهيرة للأزياء الفاخرة كضيف شرف في فعاليات نسخته المرتقبة لربيع وصيف 2025.

وسوف تختتم علامة الأزياء الإيطالية الرائدة فعاليات النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة، عبر استعراض مجموعة حصرية من تصاميمها للمرّة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، حيث تُعدّ مشاركة علامة «روبرتو كافالي» في هذا الحدث العالمي البارز إنجازاً إضافياً تحقّقه هذه المنصّة الرائدة على الساحة العالمية.

وتسهم سوق علامات الأزياء الفاخرة المتنامية بشكل سريع في دبي ومنصّاتها العالمية الرائدة كأسبوع دبي للموضة وقاعدتها الواسعة والمتنوّعة من محبّي الموضة في تعزيز ثقة المصمّمين بالإمارة والمنطقة بشكل عام. ومن المقرّر أن تنطلق فعاليات أسبوع دبي للموضة في حي دبي للتصميم، من خلال حفل حصري سيجري تنظيمه بحضور وسائل الإعلام ونخبة من أبرز الشخصيات العالمية.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم أن أسبوع دبي للموضة يواصل نسخةً بعد الأخرى تحقيق النجاح واكتساب المزيد من التقدير والأهمية على الساحة العالمية، موضحةً بأن كلّ نسخة من هذا الحدث العالمي البارز تسهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة عاصمةً عالميةً للموضة.

وقالت: تعكس مشاركة علامة الأزياء العالمية العريقة «روبرتو كافالي» في هذه المنصّة الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط الدور الريادي الذي تلعبه دبي على الساحة العالمية كوجهة بارزة لرسم مستقبلٍ مشرقٍ لقطاع الأزياء والموضة.

وأضافت: يسرّنا أن نرحّب بهذه العلامة الشهيرة كضيف شرف في النسخة المرتقبة من أسبوع دبي للموضة، مؤكدين حرصنا الدائم على إثراء تجربة المشاركين عبر انضمام مثل هذه العلامات الرائدة إلى قائمة العلامات المشاركة في فعاليات هذا الحدث.