40 عرضاً في أسبوع دبي للموضة مطلع سبتمبر

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن أسبوع دبي للموضة عن علامات الأزياء العالمية والإقليمية المشاركة في النسخة المقبلة من الحدث، والتي ستطلق أبرز التوجهات والتصاميم الجديدة لموسم ربيع وصيف 2025 من إمارة دبي، العاصمة العالمية الرائدة للأزياء والموضة.

وسيجري تنظيم أسبوع دبي للموضة، الذي يتصدر قائمة فعاليات الموضة العالمية هذا العام، ويسبق أسبوع نيويورك للموضة، من 1 حتى 7 سبتمبر المقبل في حي دبي للتصميم، من خلال برنامج موسع من الفعاليات في كافة أنحاء دبي.

ويقدم أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، أعلى مستوى من التميز والتنوع والرؤية المستقبلية، وستبادر أكثر من 30 علامة تجارية من الإمارات والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا وفلسطين وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة إلى استعراض مجموعاتها من الأزياء الشعبية، والأزياء الراقية.

وذلك إلى جانب ضيوف من المصممين ذوي الشهرة العالمية الواسعة. وفي إطار البرنامج المقرر لأسبوع دبي للموضة سيجري تنظيم فعاليات متنوعة في كافة أنحاء دبي، والتي تضم 40 عرضاً.

وحفل عشاء خاصاً وفعالية لإطلاق مجموعات جديدة من تنظيم نخبة من أبرز العلامات العالمية، وأصحاب المصلحة، ومشاركة فئة مختارة من المدعوين. وتتركز الأيام الثلاثة الأولى من أسبوع دبي للموضة لربيع وصيف 2025 حول مجموعات الأزياء الراقية، لتزويد المشاركين في هذا الحدث العالمي البارز بمجموعة من أحدث صيحات الموضة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيجري إطلاق برنامج الجهات العالمية الراغبة بالشراء للمرة الأولى على هامش فعاليات هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم– حي دبي للتصميم، أن دبي تعد قلب الموضة النابض على مستوى المنطقة، حيث تؤثر بشكل كبير على إيقاع تنظيم فعاليات الموضة العالمية، وأوضحت أن المجموعات التي يقدمها أسبوع دبي للموضة والمصممون المشاركون في هذا الحدث العالمي البارز تسهم في إضفاء لمسة مبتكرة على صناعة الموضة والأزياء العالمية.

وتعزيز التنوع وتسليط الضوء على أبرز المواهب الناشئة في المنطقة، إذ أسهم أسبوع دبي للموضة منذ انطلاقه في توفير العديد من الفرص المميزة، وإطلاق الشراكات المثمرة، وبناء شبكات عالمية تربط المصممين المشاركين بالجهات الراغبة بالشراء.

وقالت خديجة البستكي: «نطمح إلى تحقيق المزيد من التقدم، من خلال النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة، والتي تضم منصة جديدة للجهات الراغبة بالشراء، وموقعاً موسعاً والمزيد من الفعاليات المرافقة لهذا الحدث، وبرنامجاً موسعاً خاص بالمصممين.

نحن على ثقة بأن النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة ستسهم على غرار سابقاتها في بلوغ آفاق جديدة من التميز في عالم الأزياء، ومواصلة ترسيخ مكانة دبي إحدى أبرز عواصم الموضة العالمية». وقال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي:

«يعد تعزيز الروابط وإيجاد قنوات التواصل الفعالة بين تجار التجزئة من حول العالم والمصممين المبتكرين، الذين يلقي عليهم أسبوع دبي للموضة الضوء من الأهداف الرئيسية لبرنامج الجهات العالمية الراغبة بالشراء، والذي نطلقه للمرة الأولى تزامناً مع النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة».