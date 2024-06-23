البلجيكي دريس فان نوتن يودع عالم الموضة

المصدر: باريس - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم مصمم الأزياء البلجيكي، دريس فان نوتن، آخر عرض أزياء له، مساء أمس، بعد مسيرة دامت 40 عاماً فرض فيها أسلوبه الذي يجمع بين الجرأة والرقي والشاعرية.

ولاحظ فان نوتن في حديث لصحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، أن قلة من مصممي الأزياء يتقاعدون عند عمر 66 عاماً، بينما هم في ذروة عطائهم وتسير أعمالهم على ما يرام.

ويحظى الملقب بـ«سيد الموضة الفلمنكي»، باحترام الجميع في عالم الموضة، وأحدث مفاجأة كبيرة بإعلانه قراره في الربيع.

وكتب يومها في رسالة مفتوحة: «أشعر أن الوقت حان لإفساح المجال لجيل جديد من المواهب لجلب رؤيتهم إلى العلامة التجارية». وأضاف: «أريد تحويل تركيزي إلى كل الأشياء التي لم يكن لدي وقت لها مطلقاً».

وينطوي هذا القرار على صعوبة، خصوصاً أن علامة فان نوتن التجارية، التي تشمل ملابس وإكسسوارات وعطوراً، ستستمر من دونه. وقال في حديثه لصحيفة «نيويورك تايمز»: «ماذا سيحدث فيما بعد لاسمي؟». وتابع قائلاً: «بعد عرض هذه التشكيلة الرجالية، سيكون لدي عنوان بريد إلكتروني آخر، لن أكون @driesvannoten مجدداً، أحتاج أيضاً إلى العثور على اسم جديد على إنستغرام لأن الاسم الحالي هو اسمي، وأيضاً اسم العلامة التجارية، إنه وضع غريب، ولم أتخيل ذلك إطلاقاً».