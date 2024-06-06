الإماراتية منى المنصوري تفوز بجائزة عالمية لتصميم الأزياء

المصدر: دبي ـــ البيان

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نالت مصممة الأزياء الإماراتية العالمية منى المنصوري جائزة أفضل مصممة عربية بجوائز «فاشون تي في»، وهي أكبر جائزة في مجال تصميم الأزياء بالعالم.

وتم تكريم المنصوري في الحفل الذي أقيم بمدينة كان الفرنسية، تقديراً لنجاحاتها في تصميم أزياء متفردة على مدار أكثر من 31 عاماً، وحرصها على أن تحمل تصميماتها رسائل إنسانية واجتماعية مهمة تتعلق بقضايا المنطقة العربية، وقضايا العالم.

وأشادت إدارة جوائز «فاشون تي في» بدور منى المنصوري في التعبير عن القضايا العربية والعالمية عبر تصميمات الأزياء، ومنها إطلاق تصميمات تدعو إلى حماية البيئة وتعزيز مفاهيم السلام والتعايش.

وعبرت منى المنصوري عن سعادتها بفوزها بهذه الجائزة، موضحة أنها فوجئت بدعوتها للصعود على المسرح وتكريمها بالجائزة أمام حشد كبير من كبريات دور الأزياء وأشهر المصممين من مختلف أنحاء العالم.

وقالت: إن هذه الجائزة تعكس نجاح هدفها الرئيسي من تصميم الأزياء، بأن تصميم الأزياء فن يحتاج إلى الإتقان ويخاطب الأذواق، ويمكن أيضاً أن يحمل رسائل إنسانية مهمة للعالم.