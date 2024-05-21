أسبوع دبي للموضة ينطلق مطلع ديسمبر بمشاركة أسماء بارزة في عالم التصميم

المصدر: دبي ـــ البيان

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يعود أسبوع دبي للموضة، الحدث الرسمي للموضة في دبي والمنطقة، لموسم ربيع وصيف 2025 خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، حيث تُقام فعالياته في حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، بحضور نخبة من الخبراء في قطاع الأزياء العالمي. وستشهد النسخة الجديدة مشاركة أسماء بارزة في عالم التصميم على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث حرصت لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة على اختيار قائمة المصممين بعناية لتقديم تشكيلات جديدة وملهمة تعكس أحدث الصيحات في قطاع الموضة العالمي لموسم الربيع والصيف.

وتبني هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة على النجاح الباهر الذي حققته نسخة خريف وشتاء 2024 التي أقيمت في فبراير الماضي، وتنطلق قبل أسابيع الموضة العالمية في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، وذلك بهدف منح المصممين المشاركين فرصة استعراض إبداعاتهم الفريدة لهذا الموسم وجذب اهتمام الجهات الراغبة بالشراء والشخصيات المؤثرة والجهات المعنية الرئيسية في قطاع الأزياء العالمي.

ومن المقرر أن تشهد نسخة ربيع وصيف 2025 من أسبوع دبي للموضة برنامجاً حافلاً من عروض الأزياء والفعاليات الحصرية والجلسات الحوارية التي ستناقش مستقبل قطاع الأزياء العالمي، إلى جانب فعاليات وفرص التواصل المتنوعة التي ستقام في مواقع مختلفة ضمن دبي. وسيسهم أسبوع دبي للموضة في ترسيخ مكانة دبي الرائدة في قطاع الأزياء ومشهد الإبداع العالمي من خلال ما يقدمه من تشكيلات مستدامة تراعي أفضل الممارسات الصديقة للبيئة وتصاميم مبتكرة تحتفي بقيم التنوع والثقافات المختلفة.

وينبثق أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، عن أسبوع الموضة العربي والنجاح الكبير الذي حققه بنسخه المتتالية. وستواصل النسخة الجديدة من أسبوع دبي للموضة، التي ستُقام في سبتمبر تزامناً مع الذكرى العاشرة لتأسيس مجلس الأزياء العربي، البناء على مكامن القوة في النسخ الماضية التي شهدت العديد من اللحظات البارزة، بما في ذلك قيام ويس جوردون، المدير الإبداعي لعلامة «كارولينا هيريرا»، بتقديم عرض خاص خلال مشاركة العلامة كضيف شرف في نسخة أكتوبر الماضي التي تألقت في ختامها عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل في عرض أزياء علامة «ريزمان روزيني».