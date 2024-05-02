المجوهرات في دبي.. تصاميم نبضها الثقافة الإماراتية

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتبر حرفة تصميم المجوهرات من الفنون الإبداعية التي تحظى بأهمية كبيرة في إمارة دبي، حيث تتمتع بمكانة مرموقة وتاريخ غني، وذلك تحت مظلة التقاليد الثقافية والروح الابتكارية للمجتمع المحلي، مما يمنحها طابعاً فريداً وتميزاً عالمياً، إلى جانب مكانتها كقطاع حيوي يجذب المواهب المحلية والعالمية لضخ تصاميم يتم التسويق لها واستثمارها ضمن حراك الصناعات الإبداعية الناشئة في المنطقة.

وفي الدور الذي تلعبه دبي في استثمار المواهب المحلية والإماراتية في قطاع صناعة المجوهرات، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: «إن دبي بكافه مكوناتها الإبداعية والفنية تجمع بين التقاليد القديمة والتقنيات المعاصرة التي تستشرف المستقبل بالتوازي مع حفاظها على هويتها المحلية وأصالتها العربية، وذلك عبر رؤيتها الاستراتيجية الرائدة في دعم الإبداع والابتكار من خلال مجتمعاتها الإبداعية المتعددة، وفي مقدمتها حي دبي للتصميم الذي يعد اليوم الوجهة الأولى لتجمع المبدعين والفنانين، ومنصة للتعبير الفني عن الهوية الثقافية والروح الإبداعية للإمارة».

وأضافت: «تستثمر دبي نجاحها في إرساء شراكات راسخة مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الإبداع كافة، بفضل ما توفره من بيئة أعمال تنافسية ما يرسخ مكانتها وجهةً عالميةً جاذبةً لأبرز العلامات التجارية وملتقى للمواهب والمبدعين من جميع أنحاء العالم».

بصمة محلية

وقالت الفنانة التشكيلية وأول مصممة مجوهرات إماراتية عزة القبيسي: «إن البصمة الفنية للتصميم في قطاع المجوهرات في دبي أسهم بلا شك في تغير الثقافة المجتمعية حول جودة وفخامة ما يصنع محلياً، وقدرتها على المنافسة العالمية لكثير من العلامات التجارية الغربية، وهو أمر في غايه الأهمية فيما يتعلق بقضية الوعي ودعم الابتكار وكذلك مواصلة جهود المواهب الناشئة لتقديم مشروعات استثنائية الحضور والمضمون.

وأضافت: «يقدم المصممون المحليون جهوداً كبيرة لتحقيق مزيد من التطور في مجال ابتكار وإبداع تصاميم جديدة للمجوهرات، وذلك من خلال وجهات نظرهم الفريدة وحساسيتهم التصميمية، إذ يعيد مصممو المجوهرات الإماراتيون تعريف المفاهيم التقليدية لتصميم المجوهرات ويقدمون أساليب جديدة ومعاصرة إلى السوق».

وتابعت: من خلال التجارب بتقنيات ومواد وأشكال جديدة في تصميم المجوهرات يجذبون انتباه العالم إلى المجوهرات الإماراتية، عبر تفرد وتنوع التخصصات فمنهم ما باتت بصمتهم من وحي الخط العربي، وأخرى القطع المحدودة الإصدار بفكر محلي وأخرى تدمج بين عوالم التشكيل وحرفة الصناعة المتداولة على مستوى الخليج العربي، ويكمن قياس حضور الصناعات الإماراتية لتصاميم المجوهرات بارتفاع استثماراتها التي تتزايد سنوياً بشكل ملحوظ مما يبشر بمستقبل واعد لصناعة المجوهرات.

فرص واعدة

بدورها، أكدت صوفي كلوديل، مديرة «ليكول» الشرق الأوسط أن تصميم المجوهرات في إمارة دبي ليس مجرد مهنة، بل هو تعبير فني عن الجمال والأناقة والتفرد. وتابعت: من خلال دعم دبي المستمر لهذه الصناعة، يترسخ تأثيرها ويتحقق تطورها المستدام، مما يجعلها عنواناً للإبداع والتميز في عالم تصميم المجوهرات العالمي، وكوجهة عالمية للإبداع والابتكار، تدرك أهمية دعم وتنمية المواهب المحلية في مجال تصميم المجوهرات. وقد نفذت الإمارة مجموعة من المبادرات والبرامج لتمكين مصممي المجوهرات المحليين وتوفير فرص لهم ليكونوا جزءاً من الصناعات الإبداعية في دبي وتوسيع وجودهم عالمياً.

دعم الابتكار

وقالت ليزا ماكدونالد، رئيسة ليكول، مدرسة فنون صياغة المجوهرات: من أهم الأسباب التي تجعل تصميم المجوهرات صناعه ملهمة في إمارة دبي، الإمكانيات المتاحة أمام المواهب الناشئة والمصممين الإماراتيين، وقدرتهم على ابتكار تصاميم بروح عالمية مع الحفاظ على روح وهويه التقاليد الحرفية، وحضور الثقافة الإبداعية المعاصرة التي لا تنظر للمجوهرات على أنها مجرد قطع تزينية ومجرد إكسسوارات زخرفية، وكل هذه الأمور ينظر لها النقاد بكثير من التقدير والدعم كأعمال فنية يمكن ارتداؤها تعكس إبداع وروح مصمميها.

وفيما يتعلق بالفرص الواعدة للمواهب الناشئة في قطاع تصميم المجوهرات في إمارة دبي تقول مصممة المجوهرات الإماراتية علياء بن عمير: إن العمل على تصميم المجوهرات ينطوي على توازن دقيق بين المهارة التقنية والإلهام الإبداعي، ويسهم مصممو المجوهرات الإماراتيون المحليون في تمثيل الهوية الإماراتية في تصميم المجوهرات من خلال دمج إبداعاتهم بالزخارف الثقافية والرموز.

إذ يعملون كسفراء ثقافيين، يعرضون التراث الإماراتي عالمياً من خلال تصاميمهم. من خلال المشاركة في منصات دولية، يرفعون رؤية الحرفية الإماراتية ويدفعون صناعات الإبداع المحلية إلى الأمام من خلال تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ضمن البيئة التصميمية في الإمارات.

وتابعت: إن حرفة تصميم المجوهرات ومشروعات المواهب المحلية تلقي الكثير من دعم المؤسسات الإبداعية في إمارة دبي من خلال تنظيم المعارض الفنية والمهرجانات الثقافية التي تتيح فرصة التواصل مع الفاعلين في الصناعة والعملاء المحتملين، مما يساعدهم على تأسيس وجودهم في السوق العالمي.

بالإضافة إلى الفرص التدريبية والدعم المالي واللوجستي للمصممين المحليين لمساعدتهم على إطلاق وتنمية أعمالهم في توفير المواد، وتوجيهات حول استراتيجيات التسويق مما يؤدي في النهاية إلى إنشاء قطع مجوهرات عالية الجودة وقابلة للتسويق تعكس جوهر الهوية الإماراتية.