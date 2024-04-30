مهرجان «إيمي غالا» يهدي نسخته الرابعة إلى ملك البوب

المصدر: دبي – البيان

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احتضنت مدينة دبي أمس مهرجان «إيمي غالا» التكريمي لصناع الموضة، في النسخة المهداة إلى أيقونة الموضة ملك البوب مايكل جاكسون، الذي تم فيه تكريم علامات تجارية فاخرة من عالم الأزياء والجمال بالإضافة إلى فنانين ومصممي أزياء ومؤثرين في عالم الموضة، حيث تم إنجازه بالتعاون مع دبي فستيفال سيتي مول و7 برودكشن للإنتاج.

واستمر مهرجان هذا العام على مدى يومين متتاليين، 27 و28 أبريل في فستيفال باي داخل دبي فستيفال سيتي مول، إحدى أرقى وجهات التسوق في الإمارة والمركز الإقليمي التجاري الرائد في مجموعة الفطيم العقارية.

شهد اليوم الأول إطلاق نسخة هذا العام بحفل افتتاح وحلقة نقاشية، بداية من الحلقة النقاشية التي شارك فيها جميع المكرمين في المهرجان الذين اجتمعوا لمناقشة الموضة والجمال والإنجازات، في جلسة أدارها الإعلامي بلال العربي. وأعقب ذلك حفل افتتاح حصري استضافه إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي وفنادق ومنتجعات آي اتش جي.

وفي السادسة مساء من اليوم التالي، بدأ البث المباشر للسجادة الحمراء على 7 قنوات تلفزيونية إقليمية من الساعة 6 مساءً فصاعداً، باستضافة الصحفية أسماء إبراهيم ومستشارة الصور ميساء عساف، وبشراكة فريدة من نوعها مع رواد وسائل التواصل الاجتماعي منصة X.

وبدأ الحفل التكريمي عند الساعة 8:30 مساءً بكلمة للدكتور ميشال ضاهر، مؤسس ورئيس مهرجانات The EMIGALA، BIAF، DIAFA أطلق خلالها النسخة الرابعة من المهرجان والمهداة للأسطورة وملك البوب مايكل جاكسون الذي كان أيقونة للموضة.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور ميشال ضاهر على أهمية هذا المهرجان كواحد من أبرز المهرجانات في عالم الموضة، مشيداً بدوره في تسليط الضوء على المبدعين والمصممين الذين يساهمون في تطوير وتجديد صناعة الأزياء والجمال. وأضاف قائلاً: مهرجان «إيمي غالا» يعتبر منصة مثالية لتكريم المميزين في عالم الموضة والأزياء، ويوفر فرصة للتبادل الثقافي بين البلدان المشاركة.

وللعام الثاني على التوالي، تعاون مهرجان «إيمي غالا» المقدم من Shine Entertainment مع دبي فستيفال سيتي مول بصفته الراعي الرئيسي للمهرجان، وعلق على الشراكة سيمون فان دي فيلدي، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في دولة الإمارات لدى الفطيم العقارية قائلاً:

«إنه لشرف عظيم أن يستضيف دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال باي مهرجان «إيمي غالا» للعام الثاني على التوالي، وأنا سعيد للغاية بالشراكة الرائعة والتقدم المستمر. معاً، يمكننا أن نعزز من الوحدة المجتمعية والابتكار الذي سيتردد صداه لدى زوارنا لسنوات قادمة.

شهد المهرجان التكريمي الذي قدّمته مقدمة البرامج روزمن، تكريم مصمم الأزياء الفرنسي ستيفان رولاند ومصمم الأزياء الهندي مانيش مالهوترا والفنانة المصرية غادة عبد الرازق بجائزة «أيقونة الأزياء العربية» وبراند YSL Beauty بجائزة «أفضل علامة تجارية لمستحضرات التجميل».

بالإضافة إلى الممثلة الصينية فان بينغ بينغ، مؤثرة الموضة البرازيلية كاميلا كويلهو، والفنانة الروسية نيوشا، والفنان اللبناني جوزف عطية والفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله، والفنان الايراني سامي بيجي، والممثلة مهيرا خان، وملكة جمال الكون بيا ورتزباك، والفنانة المغربية منال بن شليخة، وكارولينا هيريرا وأرماني بيوتي.

كما وتم تكريم مؤثرة الموضة السعودية العنود بدر (فوزازا)، وأصحاب علامة «أختين» آيه وموناز عبد الرؤوف. وتخلل الحفل التكريمي عروض استعراضية من الفنانة روان بن حسين التي أطلقت أغنيتها الجديدة «يا عيون»، والفنان زيف والفنانة ستيفاني عطا الله، وصانعة المحتوى نارين بيوتي، والمغني الهندي ستيبن بن، وياسمين ييا مؤسسة علامة ميزون ييا للازياء، وعرض افتتاح لمايكل جاكسون من La Casa Entertainment.