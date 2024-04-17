«إيمي غالا» يكرم في دبي أبرز المبدعين بعالم الموضة والجمال

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت لجنة مهرجان «إيمي غالا» الذي يكرّم أبرز الروّاد في عالم الأزياء والموضة والجمال، والذي يسلط الضوء على التنوع الثقافي الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انطلاق الدورة الرابعة من المهرجان التكريمي على مدار يومي 27 و 28 أبريل الجاري.

ويكرّم المهرجان أبرز المصممين، والنجوم، والمؤثرين في عالم الموضة والجمال، كما ويكرّم أكبر العلامات التجارية الفاخرة في العالم العربي والعالم.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان على مدار يومي 27، 28 أبريل، حيث سيتم إهداء هذه الدورة إلى ملك البوب مايكل جاكسون كأيقونة للموضة، وسيكون في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي بالتعاون مع دبي فيستفال سيتي مول، إحدى أرقى وجهات التسوق في الإمارة.

وسيجمع يوم 27 أبريل الجاري جميع المكرمين لهذا العام ضمن حلقة نقاشية للحديث عن مساهماتهم المؤثرة ونجاحهم في مجال الأزياء والجمال، أما 28 الجاري فسيبدأ المهرجان باستقبال المكرمين والمدعوين على السجادة الحمراء في تمام الساعة 6:00 مساءً، يليه المهرجان التكريمي في تمام الساعة 8:00 مساءً الذي سيُنقل في بث مباشر على مختلف المحطات التلفزيونية ومنصات البث في كل أنحاء العالم العربي والعالم.

واستكمالاً لتعاونهما الناجح، يعلن مهرجان «إيمي غالا» من تنظيم شركة شاين إنترتينمنت، عن شراكة مع دبي فستيفال سيتي مول للعام الثاني على التوالي، مما يعزز من مكانة فستيفال سيتي مول كمكان مثالي لهذه المناسبة المرموقة.